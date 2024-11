112-nieuws: politie doet inval bij drugspand • drukte op de snelwegen

14.01

Op Landgoed Visdonk aan de Katteven in Rucphen is in een beek drugsafval gedumpt. In de omgeving hing een sterke drugsafval-geur. Ook reageerde de grond langs de beek op het afval. Vermoedelijk is het drugsafval met name in het stromende water gedumpt. Volgens de politie is de de dumping enkele dagen oud. Wat en hoeveel er precies is gedumpt en hoe groot de schade is, is nog niet bekend.