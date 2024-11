112-nieuws: witte rook bij bouwmarkt • geen treinen door persoon op spoor

08.04

De politie zoekt getuigen of beeldmateriaal van een inbraak aan de Jan Daemshof in Nuenen. De inbraak is gisterenavond gepleegd tussen tien voor half acht en half negen. De politie vraagt mensen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien, zich te melden. Dat geldt ook voor mogelijke foto's of beelden van de inbrekers.