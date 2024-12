Gradus werd gruwelijk vermoord, zijn dochter (21) staat nu voor de rechter

Kort nadat begin 2023 de 58-jarige Gradus Haisch wordt vermoord in het buitengebied van Wouwse Plantage, arresteert de politie twee verdachten. Arrestaties die de zaak in één klap een totaal andere wending geven. De 20-jarige dochter van het slachtoffer en haar vriend worden opgepakt. Deze maand begint de rechtszaak tegen de twee hoofdverdachten. Hoe die verloopt en wat er allemaal aan voorafging? Dat hoor je in de nieuwe podcast van Omroep Brabant: De Snapchatmoord.

Nog even waar de zaak nou precies om draait. Daarvoor moeten we terug naar 24 maart 2023, even voor halftien. Die koude, vrijdagavond wordt er naar de meldkamer gebeld. Een jonge vrouw vertelt overstuur hoe zojuist haar vader is aangevallen met een mes, in het verlaten buitengebied van Wouwse Plantage. Als de hulpdiensten even later aankomen op die plek, is het voor het slachtoffer al te laat. Die is zo zwaar toegetakeld dat hij ter plekke overlijdt.

In de dagen erna komt de zaak in een stroomversnelling. Zo wordt de volgende dag in Bergen op Zoom een 35-jarige man gearresteerd. Bij zijn huis worden onder meer bebloede kleding en een mes gevonden. Later blijkt dat ook zijn telefoon in de dagen voor de moord al meerdere keren werd aangestraald door een telefoonmast in de buurt van de plaats delict. En er volgt nóg een arrestatie: dit keer gaat het om een 20-jarige vrouw.