Moord Gradus Haisch: 'Dochter zocht al voor zijn dood naar rouwadvertentie'

In de moordzaak Gradus Haisch (58) is het opvallend hoe veel digitale sporen er zijn achtergelaten door de verdachten. In de uren voor de moord zocht de dochter van het slachtoffer volop op internet naar spreuken, rouwadvertenties en gedichtjes over de dood van je vader. "Gradus moest dood", zei de officier van justitie donderdagochtend in de rechtbank in Breda.

Duivenmelker Gradus Haisch uit Bergen op Zoom werd op 24 maart dit jaar dood gevonden langs de Julianaweg in het buitengebied van Wouwse Plantage. Al snel arresteerde de politie zijn dochter en een vriend van haar op verdenking van moord. De officier van justitie zegt dat er veel bewijzen zijn dat ze de moord op de (schoon)vader ook echt hebben beraamd.

'Emoties'

Donderdag was er een tussentijdse zitting. Het was de tweede keer dat de zaak in het openbaar werd besproken. De verdachte Jeroen L. (35) was aangevoerd vanuit zijn cel in Middelburg. De dochter (20) van Gradus die ook verdachte is wilde niet komen. Volgens haar advocaat 'vanwege de hoog opgelopen emoties'. Die volgden aan het eind van de korte zitting.

De officier van justitie vertelde de rechtbank en nabestaanden wat nieuwtjes uit het onderzoek over de dag van de moord. "Gradus had een afspraak in Wouwse Plantage voor het ophalen van oud ijzer. Jeroen heeft Gradus naar de plaats delict gelokt met een wasmachinemotor. Eerder die middag had hij die opgehaald voor 100 euro bij iemand in St Willebrord."

Sporen

Daar komt nog eens bij dat ze ook bij politie en justitie verbaasd zijn door de berg aan bewijs. "Het valt op hoeveel digitale sporen ze hebben achtergelaten", zei de officier. Zo kon de politie het digitale zoekgedrag van de dochter terughalen.

"Het gaat om 37 zoekopdrachten met spreuken, rouwadvertenties en gedichtjes voor als iemand zijn vader verliest. Het bijzondere is dat ze die dag in de ochtend al begon. Ze vond teksten als: Lieve papa, rust zacht. Over Vaderdag en liefde die geen afstand kent. Het is bizar zoekgedrag omdat haar vader dan leeft. Nog geen kwartier na naar laatste zoekopdracht werd haar vader bruut om het leven gebracht", volgens de officier van justitie.

'Vuile vieze kankerlijer'

Met deze nieuwe bewijzen lijkt het OM alleen maar meer te onderstrepen dat dit juridisch gezien een zuivere moord is geweest. "Het is vooraf gepland, Gradus moest dood. Bij elke stap die is gezet ontstond ruimte om het plan niet door te laten gaan. De snapchatberichten van februari, aankoop van het mes, de schoenen, het lokkertje van marktplaats. Een voorverkenning de middag voor de moord van Jeroen."

Over een motief is nog niks gezegd. De beide advocaten deden geen verzoeken om vrijlating.

Toen Jeroen L. werd weggebracht naar het cellencomplex schold een nabestaande hem uit. "Lelijke moordenaar, vuile vieze kankerlijer" riep een vrouw.

Het onderzoeksdossier is nog niet klaar. Zo moet de politie nog het eindrapport inleveren over de opsporing. Het sporenonderzoek is eind oktober verwerkt in het dossier. Eind november is de volgende tussentijdse zitting. Een datum voor het proces is er nog niet maar alles wijst er op dat dat begin volgend jaar gaat worden.

