Op ‘pijpen zonder condoom’ slaan agenten aan bij grote opsporingsactie

Sekswerkers in Midden-Brabant kregen deze week ineens een agent of handhaver aan de deur. Gemeente en politie hielden een grote actie tegen illegale prostitutie. Via advertenties op Kinky.nl maakten de agenten afspraken met 15 sekswerkers: “Als de vrouw altijd beschikbaar is en pijpen zonder condoom geen probleem vindt, dan slaan we wel aan.”

Via WhatsApp legt Emy het eerste contact: “Omdat je vaak Zuid-Amerika als afkomst ziet, doen we dat in het Engels. We vragen om een afspraak en spreken een tijd af.” Tijdens de briefing rinkelen de eerste telefoons al.

Op het politiebureau aan de Ringbaan Zuid in Tilburg verzamelen om drie uur ’s middags zo’n 38 medewerkers zich. Teamleider Emy heeft dan al de eerste afspraken gemaakt, via telefoons met blanco simkaarten: “Een sekswerker die met haar gezicht op de foto staat, willen we eerder controleren. En soms zie je hele waslijsten met dingen die ze toestaat. Dan maken we ons wel zorgen.”

De eerste afspraak is op een adres in Waalwijk. We lopen mee met team 4. Daarin zitten twee handhavers van de gemeente Waalwijk, twee politieagenten en een medewerker van Team Mensenhandel. Emy is teamleider. Spannend werk, zegt Sanne van Team Mensenhandel: “Je weet niet wat er achter de voordeur zit. En je gaat naar iemands bezit toe, dus daar zijn mensen niet blij mee. Het is vooral voor degene die klant speelt spannend, want die weet niet wat er gebeurt.”

Herman* speelt dit keer de rol van klant. In het dagelijks leven is hij handhaver in Waalwijk. Hij gaat vaker mee met dit soort acties van het BIT, het Bestuurlijk Interventie Team. Er is iedere maand een actie, die zich richt op zaken als transport en logistiek, bedrijventerreinen en nu dus illegale prostitutie. Herman heeft de straat doorgekregen waar hij moet zijn, maar het huisnummer nog niet. Dat krijgt hij pas als hij in de straat is.

De collega’s zijn ook in de straat, maar op afstand. Via WhatsApp heeft Herman contact met de sekswerker. Zij stuurt hem een foto en video zodat hij weet waar hij moet zijn: “Als je het steegje inloopt, kom je in een brandgang. Ik kreeg een afbeelding van het huisnummer waar ik moest zijn.” Herman klopt op de deur, maar krijgt geen gehoor: “Dus ik app haar dat ik voor de deur sta. ‘De deur is open’, was de reactie. Maar kan ik meteen doorlopen?”