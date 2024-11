TU/e hekelt 'grimmig protest', hoogleraar in veiligheid gebracht

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is niet te spreken over een groep demonstranten die eerder deze week een lezing verstoorde van hoogleraar Karel Martens, die verbonden is aan de Israëlische universiteit Technion. Volgens het college van bestuur ervoeren aanwezige studenten en medewerkers "een intimiderende en zelfs bedreigende sfeer". De lezing kon niet worden afgemaakt en de hoogleraar is zelfs door de beveiliging naar een aparte ruimte begeleid.

De lezing van Martens was dinsdag. Die zou eerst plaatsvinden in het gebouw Neuron, maar toen duidelijk werd dat er gedemonstreerd ging worden voor de situatie in Gaza is de lezing uit veiligheidsoverwegingen verplaatst naar Gemini en is de beveiliging opgeschaald. Volgens de universiteit verzamelden zich in en om het gebouw zo'n dertig demonstranten toen de lezing bezig was. Met instemming van de hoogleraar vond er met hen een gesprek plaats, met de bedoeling dat de lezing daarna verder zou gaan.

Liep uit de hand

Volgens het college werd de sfeer echter grimmig en liep de discussie "dusdanig uit de hand" dat besloten is om Martens daar weg te halen. "Hij heeft zich vervolgens, onder begeleiding van de beveiliging, teruggetrokken in een kantoor naast de ruimte waar de lezing plaatsvond. Buiten het kantoor werd de uitgang door actievoerders versperd, en de vrije doorgang daarmee belemmerd. Na ongeveer een half uur is de hoogleraar door de beveiliging naar zijn vervoer begeleid, de demonstranten waren toen al weg."

Het college van bestuur laat vrijdag in een verklaring weten de manier van demonstreren af te keuren en zegt dat dit niet strookt met de waarden van de universiteit. "We roepen in deze tijden van spanning nogmaals iedereen op om kalmte te bewaren en met elkaar in dialoog te blijven, met respect voor elkaars perspectieven en ervaringen." Ook doet het college een dringende oproep aan iedereen die verbonden is aan de universiteit om "actief te blijven zoeken naar begrip en verbinding", zodat iedereen zich veilig voelt om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten.

Nieuwe aankondiging

Onder meer eindhovenstudents4palestine had op sociale media opgeroepen tegen de komst van Martens te zullen demonstreren. "Technion is diep verweven met het Israëlische militair-industriële complex en ontwikkelt technologieën die worden gebruikt om Palestijnse burgers te onderdrukken", schreef de groep erbij. Op het Instagramaccount zijn beelden van het protest geplaatst. Ook komende dinsdag wil de groep demonstreren als opnieuw een wetenschapper van Technion een lezing geeft.