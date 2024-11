Onrustig dagje Efteling; dronken groep uit park gezet, medewerker geslagen

In de Efteling was het zaterdag niet overal even gezellig. De bewaking van het attractiepark in Kaatsheuvel moest dronken jongeren die voor overlast zorgden buiten de poort zetten en op een andere plek in het park werd een medewerker geslagen door een bezoeker.

Wat de aanleiding was om de Eftelingmedewerker te slaan, is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een familie van zes personen van wie een persoon fysiek geweld gebruikte. Tegen deze persoon is aangifte gedaan. Volgens woordvoerder Kevin Spijkers van de Efteling is de collega niet gewond geraakt.

Politie kwam nadat een medewerker een klap kreeg. ( foto: SQVision)