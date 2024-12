De longen uit je lijf trappen voor het goede doel: 'Start was emotioneel'

Nou is een spinninglesje volgen bij Daniel's Gym in Boxtel de normaalste zaak van de wereld, maar deze zondag gaat het er nóg fanatieker dan ooit aan toe: de sportschool organiseert een spinningmarathon voor hun spinninginstructeur John Verstappen. Die is ongeneeslijk ziek. Met de marathon wordt er geld ingezameld voor het KWF.

Een zaal vol sportieve deelnemers hangt over hun spinningfiets. Het zweet druipt van de rode hoofden en het gehijg komt bijna boven de opzwepende muziek uit. "Goed zo. En nog een tandje sneller", roept de instructeur. Langs de kant staat John Verstappen tevreden te kijken. "Hier gaat mijn sporthart harder van kloppen. Ik voel me vereerd", zegt hij.

"Ze kunnen me niet meer genezen."

Tijdens de spinningmarathon fietsen de deelnemers vier uur lang Er fietsen zo'n 28 deelnemers tegelijkertijd, waarvan een deel alle uren non-stop fietst. Het fanatisme verbaast John niets: "Ik heb hier twintig jaar lesgegeven, ik wist wel dat ze dit zo goed konden. Ik mis het wel dat ik het nu niet meer zelf kan", zegt hij teleurgesteld. John heeft uitgezaaide kanker en is ongeneeslijk ziek. "Ze kunnen me helaas niet genezen, dus mijn behandelingen zijn levensverlengend." De marathonactie is zowel een eerbetoon aan John, als een evenement om geld in te zamelen voor het KWF. John is erg dankbaar voor de actie. "Dat zoveel bekenden, hier voor mij en voor KWF de longen uit hun lijf trappen en een heel groot sponsorbedrag ophalen, dat doet me goed." Ook benadrukt hij hoe blij hij is om hier te zijn. "Vorige week was het kantje boord, ik had hier bijna niet meer gestaan."

"Ik heb al zeven chemokuren achter de rug."