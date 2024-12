Brand bij familiebedrijf zorgt voor veel schade: 'Krijgen veel lieve hulp'

Arian van Bakel is maandagmorgen ondanks de schrik van dit weekend alweer vroeg aan het werk. De eigenaar van transportbedrijf Van Bakel in Oss werd zaterdagnacht opgeschrikt door een brand bij zijn familiebedrijf. De schade is flink, onder meer vier vrachtwagens gingen in vlammen op en een paar vrachtwagens die binnen stonden raakten ook beschadigd. "We zijn allemaal erg geschrokken, maar we gaan door."

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag rond half twee uit bij het familibedrijf aan de Tubantenweg dat negentig jaar bestaat. Arian was er heel snel bij: "Op dat moment hoopte ik alleen maar dat de loods behouden kon blijven."

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.