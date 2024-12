Brand verwoest vrachtwagens: politie gaat uit van brandstichting

De brand die vier vrachtwagens verwoestte aan de Tubantenweg in Oss, is waarschijnlijk aangestoken door twee mensen. Dat denkt de politie. De voertuigen zijn van transportbedrijf Van Bakel en gingen zaterdagnacht in vlammen op. Ook een trailer, een loods van het bedrijf en enkele andere vrachtwagens raakten beschadigd.

De brand brak iets na half twee 's nachts uit op het terrein van het negentig jaar oude familiebedrijf. Toen de brandweer aankwam, grepen de vlammen al flink om zich heen. Ook een losstaande opleggen vatte vlam. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen loods van het bedrijf. De brandweer kon voorkomen dat de loods helemaal afbrandde. Een paar vrachtwagens die binnen stonden, raakten ook beschadigd. Brandweerlieden wisten twee vrachtwagens nog op tijd te verplaatsen. Camerabeelden

In een gebouw naast de brandende vrachtwagens lagen enkele mensen te slapen. De brand is niet naar dat gebouw overgeslagen. Niemand raakte gewond. Na eerste onderzoek gaat de politie ervanuit dat de brand is aangestoken. Uit camerabeelden blijkt dat twee mensen wegliepen vanaf het hekwerk van het terrein, vlak nadat de brand uitbrak. De politie is nog op zoek naar de daders. Een medewerkster van het transportbedrijf zegt tegen Omroep Brabant niet te weten wie de brand kan hebben aangestoken en waarom dat dan is gedaan. Het transportbedrijf onthoudt zich verder van commentaar.

Ook de loods raakte beschadigd (foto: Noël van Hooft).

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.