Geschrokken buurtbewoners na explosie: 'Ik zat overeind in bed'

Buurtbewoners van de Vreugdendaal in Gilze moeten maandag nog bijkomen van de schrik. Zondagnacht klonk er een 'enorme knal' door een explosie bij een huis in de straat. Door de klap zijn meerdere ramen en de voordeur zwaar beschadigd. "Het is erg heftig. We hebben de politie en woningcorporatie al vaker gebeld", vertelt buurman Toon Hamels.

Het is iets over drie uur 's nachts als Toon wakker wordt van een 'enorme knal'. "Ik was meteen uit bed om te kijken waar het was. Het was een enorme bende bij de buren", vertelt Toon. "De knal was enorm. Mijn raam heeft zelfs schade. Die ligt er bijna uit."

Meerdere ramen van het getroffen huis liggen eruit (foto: Tom Berkers).

De buurtbewoners kwamen na de knal naar buiten. "Ik zat ook meteen rechtovereind in bed", vertelt een overbuurman. "Ik dacht dat alles eruit zou vliegen. Hier tegenover stonden vannacht kinderen te schreeuwen uit angst", vertelt hij. "Ze waren zo bang dat ze niet meer naar binnen durfden."

"Wij hadden in de gaten dat er wel iets ging gebeuren."

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak. Al hebben veel buurtbewoners wel vermoedens. "Het was te verwachten", vertelt de overbuurman. "Wij hadden in de gaten dat er wel iets ging gebeuren", vult buurman Toon aan. "Er hebben hier gestolen auto's gestaan en de politie is al twee keer het huis binnengevallen." De buurman heeft dan ook al vaker gebeld met de politie en woningcorporatie Leystromen, waar het getroffen huis onder valt. "Maar daar kwam niets uit. Het was wachten tot er iets ging gebeuren." En ook buurtbewoner Benjamin Geneste had in de gaten dat er dingen gebeurden in het huis 'die het daglicht niet konden verdragen'. "De straat zelf is heel rustig, maar sinds zij hier zijn komen wonen gebeurde er een heleboel." Zo ging het er vannacht aan toe bij het huis: