Ouders doen aangifte tegen eerder ontslagen zorgmanager: ‘Zoon niet veilig'

Twee ouders hebben aangifte gedaan tegen een zorgmanager van zorginstelling Dichterbij in Limburg waar hun zoon woont en wordt behandeld. De manager is eerder al ontslagen door Amarant in Tilburg na ernstig wangedrag. Kort daarna kon hij gewoon weer aan de slag bij Dichterbij, zo ontdekte Omroep Brabant eerder. Volgens de ouders gaat het nu weer mis: de man zou de veiligheid van hun zoon ernstig in gevaar hebben gebracht. Dichterbij neemt het in een reactie voor de manager op.

Twee weken geleden meldden de ouders van de jongen (22) zich bij de politie. Ze beschuldigen de zorgmanager ervan hun zoon zonder overleg en medische noodzaak te hebben overgeplaatst naar een crisisafdeling. Volgens hen is er door deze overplaatsing een onveilige situatie voor hun zoon ontstaan. Hoofd tegen muur bonken

Dit komt volgens de ouders omdat hun zoon nu begeleid wordt door ander personeel, dat hem niet goed kent en niet weet wat hij nodig heeft. De ouders, die hem dagelijks bezoeken, stellen dat hun zoon hierdoor ernstig en zichtbaar letsel heeft opgelopen. Zo bonkt de jongen, die een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar heeft, onder andere dwangmatig met zijn hoofd tegen de muur. De ouders willen dat de situatie snel verandert en dat alle betrokkenen zich voor de rechter moeten verantwoorden. De aangifte, die is ingezien door Omroep Brabant, draait om ‘psychische en emotionele verwaarlozing’ en is vooral gericht tegen de zorgmanager, maar ook tegen drie van zijn collega’s en de instelling Dichterbij. Eerder de fout in

Opvallend is dat de man in 2018 door zorginstelling Amarant in Tilburg is ontslagen vanwege ernstig wangedrag. De man pleegde toen ‘buitensporig lichamelijk geweld’ tegen kwetsbare bewoners die aan zijn zorg waren toevertrouwd, zo concludeerden onafhankelijke onderzoekers. Daarnaast was er sprake van verbaal geweld, het onterecht opleggen van ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en financieel wangedrag. De cliënten waren, net als nu bij Dichterbij, mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Verklaring Omtrent Gedrag

Hoe het kan dat de man kort na zijn ontslag alweer aan de slag kon bij Dichterbij in het Limburgse Gennep is niet helemaal duidelijk. Dichterbij liet eerder aan Omroep Brabant weten altijd bij oud-werkgevers naar het verleden van sollicitanten te informeren. Of dat in dit specifieke geval ook is gebeurd, kon een woordvoerder niet zeggen. Wel staat vast dat de man zonder problemen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kon krijgen. Dat komt omdat er destijds geen aangifte is gedaan en de man niet is veroordeeld. Een VOG kan dan zonder problemen verkregen worden. Reactie Dichterbij

Dichterbij gaf eerder aan om privacyredenen niet op vragen rond medewerkers te reageren. Inmiddels is er wel een verklaring op de website geplaatst waarin de instelling meldt dat er 'een beeld wordt geschetst dat wij niet herkennen en dat niet wordt ondersteund door de jarenlange professionele inzet van deze medewerker. Wij betreuren deze wijze van berichtgeving en de schadelijke gevolgen hiervan voor de collega in het bijzonder en voor de organisatie.' Op het nieuws over de aangifte wil Dichterbij niet reageren. De zorgmanager om wie het gaat, zit al enkele weken ziek thuis en is niet bereikbaar voor commentaar.