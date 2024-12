Twee jongens (13 en 17) opgepakt voor gewelddadige beroving en ontvoering

Een 13-jarige jongen is twee weken geleden opgepakt omdat hij wilde pinnen met de pas van een man die in Eindhoven werd ontvoerd en beroofd. Ook een 17-jarige jongen uit Eindhoven zit vast omdat de politie denkt dat hij een van de ontvoerders is geweest.

Dat laat de politie weten in opsporingsprogramma Bureau Brabant. De 13-jarige jongen probeerde twee weken geleden te pinnen met de pinpas van het slachtoffer. Dat gebeurde aan de Heezerweg in Eindhoven. Vervolgens is hij opgepakt. De woonplaats van de 13-jarige verdachte is niet bekendgemaakt door de politie. Zoektocht naar daders

De politie zoekt nog meer ontvoerders. Het gaat om twee daders met een donkere huidskleur en een derde, wat kleinere man. "Mogelijk komen deze daders ook uit Eindhoven", zo stelt de politie. Het slachtoffer is een 69-jarige man uit Gilze. Hij dacht op 18 augustus een leuke date te hebben met iemand bij een huis aan de Celebeslaan. Maar toen hij daar aankwam, bleek er niemand te wonen. Vier gemaskerde overvallers kwamen tevoorschijn en namen de man mee in zijn eigen auto, een Range Rover Evogue. De jongens hadden geld nodig, bleek tijdens de ontvoering. Verkeerde codes intoetsen

Ze lieten de man op z'n telefoon inloggen op internetbankieren, maar het slachtoffer hield zich van de domme en toetste verkeerde codes in. In de hoop dat de bank de boel zou blokkeren. Met het slachtoffer in de auto hebben de vier mannen drie uur lang door Eindhoven gereden. Hij probeerde tussentijds nog te ontsnappen maar het slachtoffer werd mishandeld. Ook werd tijdens de ontvoering met de bankpas van de man gepind. Nadat ze de buit binnen hadden, lieten ze de man achter in de auto en gingen ze ervandoor.