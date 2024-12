Flinke schade na explosie bij huis, gezin komt met de schrik vrij

Bij een huis aan de Strijperstraat in Leende is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. Dat meldt de politie. In het huis woont een gezin, zij waren thuis op het moment van de ontploffing. Er is niemand gewond geraakt.

In het huis woont een gezin met twee volwassenen en drie kinderen. Het explosief ging af rond tien over half twee. Volgens de politie heeft de voordeur en het huis flinke schade opgelopen. Een woordvoerder laat weten dat de voordeur eruit is geklapt door de explosie. Ook de ruimte achter de voordeur heeft schade opgelopen, zo zou het plafond in huis beschadigd zijn. De politie doet onderzoek bij het huis, de technische recherche zoekt naar sporen. Ook is de politie op zoek naar getuigen.