Oproepje voor overleden Eva: 'Stem op Better Days voor de Top 2000!'

Het was het lievelingsnummer van de onlangs overleden Eva Hermans-Kroot. Better Days, van Dermot Kennedy gaf haar houvast en steun. Nu, drie dagen na haar overlijden, worden oproepjes om het nummer de Top 2000 in te stemmen duizenden keren geliket op sociale media.

"Lieve, lieve mensen. Laten we nog één keer de onuitputbare kracht, energie en positiviteit van Eva keihard neerzetten, en het nummer op een mooie positie de Top 2000 binnen knallen", schrijft iemand onder een video van Qmusic op Instagram. De reactie is inmiddels duizenden keren geliket. In de video is te zien hoe radio-dj Mattie Valk afscheid neemt van Eva in een emotioneel telefoongesprek, een dag voor haar dood. Ook op andere kanalen worden oproepjes geplaatst en gedeeld. "Stem op Better Days voor de Top 2000, als eerbetoon voor Eva!", luidt een andere reactie.

LEES OOK: Eva Hermans-Kroot, bekend van 'Longeneeslijk' (26) overleden

In juni van 2022 ontmoette Eva zanger Dermot Kennedy op Pinkpop. Zij schreef hier destijds over op haar Instagram 'Longeneeslijk': "Al een tijdje luister ik naar het nummer 'Better Days' van @dermotkennedy en vandaag heb ik hem ontmoet en genoten van zijn live act! Het was amazing. Ik had het hele optreden kippenvel omdat het mij zoveel deed. Bij 'Better Days' moest ik even slikken want alles kwam omhoog."

In een andere alinea van het bericht schrijft zij ook over het grote contrast van haar dagen met een ongeneeslijke ziekte. "Morgen staat er een ziekenhuisdag op de planning en vandaag heb ik daar helemaal niet aan gedacht. Zo groot kan het contrast zijn en dat is fijn."