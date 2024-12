Peter (68) doodgeschoten op bospad: verdachten weer in de cel

In mei 2022 werd Peter van Dongen (68) doodgeschoten op een bospad in Helvoirt. Twee verdachten liepen de afgelopen twee jaar vrij rond, maar moeten op verzoek van het Openbaar Ministerie hun zaak nu in de cel afwachten. Ze werden dinsdagochtend meteen van de rechtbank naar het huis van bewaring gebracht. Ook is in de zaak een derde verdachte aangehouden, zo maakte de officier van justitie bekend in een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank.

Bijna twee jaar geleden, op 8 december 2022, vroeg de officier van justitie zelf om de twee mannen (23 en 26) vrij te laten. Nu is het diezelfde officier die de rechtbank heeft verzocht om de verdachten weer op te sluiten. “We zijn ons ervan bewust dat dit verzoek niet standaard is. Maar dit is volstrekt noodzakelijk in belang van het onderzoek.”

Peter van Dongen werd op 19 mei in zijn hoofd geschoten, dat gebeurde in het buitengebied van Helvoirt. Een voorbijganger vond hem de volgende ochtend zwaargewond op het bospad. Een paar dagen later overleed de 68-jarige man uit Breda. De afgelopen jaren hebben politie en justitie onderzoek gedaan om erachter te komen door wie en waarom Peter is doodgeschoten. Daaruit is nieuw bewijs naar voren gekomen dat wijst in de richting van een 39-jarige man uit Waspik. Die is dinsdagmorgen opgepakt en wordt op dit moment verhoord. Het is de tweede keer dat deze man is gearresteerd in deze zaak.

Voordat het onderzoek in januari kan worden afgerond, moeten ook de andere twee verdachten worden verhoord. “Ze moeten worden geconfronteerd met de bevindingen van ons onderzoek. Als ze vrij zijn dan kunnen ze hun verhalen op elkaar afstemmen of ze kunnen getuigen beïnvloeden. Dat zou de waarheidsvinding kunnen beïnvloeden", aldus de officier. De rechters gingen hierin mee. Waarop de Waalwijkers dinsdag na het besluit van de rechtbank direct werden meegenomen door de parketpolitie. Hun familie bleef geëmotioneerd en verbijsterd achter in de zittingszaal.

Enorme impact

Justitie beseft dat deze beslissing ‘een enorme impact’ heeft op het leven van de mannen, gaf de officier aan. Ze heeft daarom ook bekeken of het onderzoek op een andere manier kan worden afgerond. Bijvoorbeeld met maatregelen zoals een contactverbod, huisarrest of het inleveren van telefoons: “Het Openbaar Ministerie kan zulke maatregelen niet handhaven. Verdachten kunnen te makkelijk gebruik maken van andere telefoons of tussenpersonen.”

De officier benadrukte daarbij dat de verdachten het onderzoek de afgelopen jaren niet vooruit hebben geholpen. De 26-jarige man uit Waalwijk zou aantoonbaar hebben gelogen. De 22-jarige verdachte vertelde niets tegen de politie. ”De mannen lijken gewoon door te gaan met hun leven terwijl de nabestaanden dagelijks worstelen met de vraag wie Peter iets heeft aangedaan en waarom.”

De verwachting is dat politie en justitie half januari klaar zijn met het onderzoek. Wanneer de verdachten weer voor de rechter moeten komen, is nog niet bekend.