Wereldwijde drugsexport via 'gewoon woonhuis', jarenlange cel voor dealers

Alle soorten drugs zijn in Nederland online te bestellen. Dat weten gebruikers over de hele wereld. Zo kregen Koreaanse, Peruaanse en Australische klanten hun pilletjes en poeders discreet thuis bezorgd. Goed verstopt in een puzzel of gezelschapsspel. Geleverd vanuit een drugswinkel in Made. De zaak geeft aan hoe Nederland drugs exporteert. Daarover is weinig bekend.

Je kon ze vinden op Darkweb onder de namen DopingDuck en PartyDrugs NL. En dan was het een kwestie van aanklikken en betalen. LSD-zegels, speed, cocaïne , crystalmeth en xtc-pillen. Net wat je nodig had en waar je ook woont. Klanten klikten hun bestelling aan vanuit België, Frankrijk, Ierland, Engeland, Denemarken, Finland, Australië, India, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Peru. En die bestelling werd dan verwerkt in een gewoon woonhuis in een gewone straat in Made. Maar achter de voordeur zat een criminele onderneming. Drugswinkel

De vrouw des huizes was zelf verslaafd. Ze kreeg duizend euro per maand om haar woning beschikbaar te stellen voor de drugswinkel. Daarvoor moest ze ook voorraden beheren en inpakken. De drugs werden gewogen en afgemeten. Het gesealde zakje werd verstopt in een leeggehaalde puzzel- of een spelletjesdoos. De doos werd dubbel geseald. De doos stopten ze dan in een envelop of pakket, klaar voor verzending.

Gesealde drugspakketjes in de speelgoeddoos (foto: OM)

Koeriers leverden zo de pakketjes af bij servicepunten in een groot gebied. Dussen, Drunen en Breda maar ook net over de grens in Hoogstraten. Maar soms onderscheppen politie en douane zo'n pakketje. De hoofdverdachte Isa M. uit Etten-Leur kwam in 2020 al even in beeld met een verdacht pakketje maar hij zweeg bij zijn verhoor. En voor zover bekend leidde het niet tot strafrechtelijke vervolging of diepgravend onderzoek. Postkantoren

Eind 2022 kwam dat onderzoek er wel. De Belgische politie in de grensstreek onderschepte 13 pakketjes met drugs. Die waren afgegeven bij Belgische postkantoren door steeds dezelfde man die altijd terug reed over de A16 langs Hazeldonk. De politie besloot hem eens te controleren. Het bleek Guy P. (38) uit Bergen op Zoom, een bekende van de politie. Hij was onder invloed van drugs en had 10 enveloppen met drugs bij zich. En mobieltjes met contacten. Experts lazen de chats in Whatsapp en Signal en die wezen op een drugsnetwerk. Guy had contact met Sugar Daddy, Erko, Roadrunner, Werkplaats en El Professor. Op 11 juli 2023 volgden invallen en arrestaties in onder meer Etten-Leur en Made. In de woning van de vrouw vonden agenten zo'n 50 kilo van allerlei soorten drugs. Grote gevaren

De officier van justitie wees in deze rechtszaak op de gezondheidsrisico's voor gebruikers en de gewelddadige misdaad die er omheen hangt. Maar ook het feit dat de drugs via gewone postbedrijven gaan. Die worden daardoor gedwongen om steeds beter te controleren. En dat wordt doorberekend aan klanten. En de officier waarschuwde: wat als zo'n spelletjesdoos per ongeluk in handen komt van onschuldige kinderen? Celstraffen

De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat er voldoende bewijs is. Alle verdachten werden veroordeeld. Acht jaar cel kreeg Isa M. (25) alias El Professor uit Etten-Leur. Hij beheerde de website van de drugswinkel en wordt gezien als de leider. Maar hij is spoorloos. Een man uit Breda (36) kreeg vijf jaar cel voor zijn coördinerende rol. Een Oosterhouter (25) leverde pakketjes af en kreeg 3,5 jaar cel. De vrouw (49) van het inpakadres in Made kreeg drie jaar en nog een jaar voorwaardelijk. De koerier Guy P. uit Bergen op Zoom kreeg 2.5 jaar cel en een handlanger uit Etten Leur (24) 240 uur werkstraf en 15 maanden voorwaardelijk .

Belgisch speelgoed met daarin drugs verstopt (foto: Belgische Douane)