Na eerste Nederlandse schoolschietpartij wist hele wereld waar Veghel lag

Het was de eerste schietpartij op een Nederlandse school, dit weekend 25 jaar geleden. Ali D. schiet op dinsdagmiddag 7 december 1999 om zich heen in het computerlokaal van ROC De Leijgraaf in Veghel. Vier mede-studenten en een docente raken gewond. In één klap is Veghel wereldnieuws. Oud-politiewoordvoerder Gerda Preusting stond destijds voor de school de media te woord: "Het heeft ons als politie ook overvallen. Veghel is geen Amsterdam."

Wachten op privacy instellingen...

"Ik herinner het me nog als de dag van gisteren", vertelt Gerda Preusting terwijl ze naar Brabant Nieuws van 25 jaar geleden kijkt. “Het was zeer ernstig wat hier was gebeurd, maar ik had me niet gerealiseerd dat het incident binnen 24 uur wereldnieuws zou worden.” Preusting zit op kantoor in overleg met haar collega-woordvoerders als ze gebeld wordt door de chef van dienst van de politie: "Kom als de sodemieter naar Veghel, want we hebben een schietpartij."

"Uit alle delen van de wereld kwamen ze naar Veghel."

De eerste dag stond er slechts een handje vol journalisten, herinnert de oud-woordvoerder zich nog. “Het was een mediahype op dat moment, maar het duurde een dag voordat het op gang kwam. Er was namelijk nog geen internet. Ik heb toen aan het eind van de werkdag een fax naar de media gestuurd. De volgende dag zag het hier zwart van de pers. Uit alle delen van de wereld kwamen ze naar Veghel." Van Omroep Brabant tot aan CNN, alle media stonden een dag na de schietpartij voor de deur van de school. "Ik weet nog dat ik in vijf talen journalisten te woorden heb gestaan. Ik heb wel heftigere incidenten gezien, maar zoveel media-aandacht als toen heb ik daarna nooit meer meegemaakt.”

De achtergrond van de schietpartij Op dinsdagmiddag 7 december 1999 komt de destijds 17-jarige Ali D. ROC de Leijgraaf in Veghel binnengewandeld met een pistool. Hij is op zoek naar de 19-jarige Hassan die niet meer daar studeert, maar die dag toevallig wel aanwezig is op het ROC. Hij wordt meerdere keren geraakt, maar raakt niet levensbedreigend gewond. Het doelwit, een jongen van Turkse afkomst, heeft twee maanden eerder Ali’s 15-jarige zusje meegenomen naar Turkije. Ali’s daad wordt gezien als een mislukte eerwraak. De minderjarige schutter Ali D. krijgt vijf jaar cel. Zijn vader Kerim, de eigenaar van het wapen, wordt veroordeeld tot negen jaar cel omdat hij zijn zoon zou hebben aangezet tot de daad. De schietpartij is wereldnieuws. Journalisten vanuit de hele wereld komen naar Veghel om verslag te doen. Het is de eerste schietpartij op een school in Nederland. Later is de schoolschutter ook aanwezig bij een schietpartij tijdens een kickboksgala in Zijtaart in 2012. Daarbij valt een dode. Hij wordt destijds opgepakt door de politie, maar het Openbaar Ministerie seponeert de zaak tegen hem.

"Er belde ook een journalist van The New York Times. Hij kende alleen Amsterdam. Ik heb toen in het Engels uitgelegd dat Veghel honderd mijl onder Amsterdam ligt en dat Veghel bekend is van de Marsfabriek en toen wist hij waar Veghel lag."

"Veghel is geen Amsterdam, dus je verwacht het hier niet."