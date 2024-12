Kindermisbruiker Benno L. krijgt in Duitsland naast 9 jaar cel nu ook tbs

Na zijn veroordeling voor het misbruiken van tientallen meisjes in de regio Den Bosch, ging Benno L. jaren later in Duitsland opnieuw de fout in. Daarvoor kreeg hij eerder 9 jaar cel opgelegd. Bovenop die celstraf heeft de rechtbank in Aken de 74-jarige L. woensdag ook veroordeeld tot tbs.

Achter een rollator sjokt de man die we in Nederland kennen als Benno L. woensdagochtend de rechtszaal in. Op zijn hoofd een zwart Nike-petje met daaronder zijn zilvergrijze haar in een staart. Hij draagt een donkerblauwe trui en heeft een hangsnor. Los van het lange haar is er weinig veranderd. De voormalig zwemleraar uit Den Bosch heeft dezelfde norse blik in zijn ogen en luistert aandachtig naar de rechters.

'Opa' biedt hulp aan

Van logeerpartijtjes, gitaarlessen, uitstapjes op de motor en vakanties. Voor de kinderen uit twee gezinnen in de Duitse plaats Düren leek het jarenlang een feestje met hun buurtgenoot ‘Hans Peter’. Tot één van de meisjes vertelt dat ze weleens naast de nu 74-jarige man in bed sliep…

Wat bleek? Benno L, de man die in 2010 in Den Bosch veroordeeld werd tot 6 jaar cel voor het misbruik van tientallen meisjes tijdens zijn zwemlessen, was een paar jaar na zijn vrijlating doorgegaan met het misbruiken van vijf Duitse meisjes die toen tussen de 3 en 11 jaar oud waren. Onder de naam Hans Peter begon hij een nieuw leven en ontpopte hij zich tot een behulpzame 'opa' die ouders uit de buurt maar al te graag uit de brand hielp.

Tussen 2016 en 2018 ontmoette L. twee gezinnen waarmee hij een speciale band ontwikkelde. Een van de families was gevlucht uit Irak en Syrië. Benno hielp de ouders met het vertalen van hun brieven en aan hun twee dochters gaf hij gitaarles. Het andere gezin hielp Benno door hun tapijt te leggen.

Overal camera's en een webcam in de slaapkamer

Met beide gezinnen ontstond een innige band waarbij de kinderen met hun 'plaatsvervangende opa' gingen zwemmen, op vakantie gingen en vaak bij hem thuis bleven logeren. Het appartement van L. hing vol camera's en in zijn slaapkamer vond de politie later een webcam die op het bed was gericht.

Stiekem maakte Benno opnames van de kinderen wanneer ze zich afdroogden, tijdens het omkleden en het spelen, maar ook als ze in bed lagen. De kinderen slapen niet alleen in een logeerkamer, maar ook bij 'opa' Benno in bed. Benno weet op spelenderwijs de kinderen te betasten en hen in aanraking te laten komen met zijn geslachtsdeel.

Het is een medewerker van jeugdzorg die aan de bel trekt wanneer een van de Duitse meisjes vertelt hoe 'Hans Peter' naast haar in bed ligt tijdens het logeren. Benno L. wordt aangehouden en in 2023 veroordeeld voor seksueel misbruik en het maken en bezitten van kinderporno. In de zomer van 2024 wordt L. in Duitsland ook in hoger beroep tot 9 jaar cel veroordeeld. Daar is woensdag de tbs-maatregel bovenop gekomen.

'Beseft niet welke schade hij heeft aangericht'

Het Duitse Openbaar Ministerie ziet veel overeenkomsten met het gedrag van Benno voorafgaand aan zijn veroordeling in Nederland in 2010 en spreekt van een 'ingesleten patroon'. "Verdachte zorgde voor een vertrouwensband als surrogaatvader en -opa. Door zijn hulp aan te bieden in de vorm van zwemles, bijles en gitaarles creëerde hij bewust de omstandigheden voor het latere misbruik. Hij zocht daarbij actief contact met kinderen en dan met name met kwetsbare kinderen."

De Duitse deskundigen schatten de kans op herhaling hoog in, zo is terug te lezen in het vonnis. "Ondanks zijn bekentenis en de daarbij geuite spijt, lijkt de verdachte niet te begrijpen welke schade hij heeft aangericht. Hij blijft benadrukken dat hij niets heeft gedaan wat de kinderen niet wilden en dat ze er nooit iets van hadden gemerkt."

Net als jaren geleden bagatelliseert L. zijn daden, zo vertelt de Duitse deskundige die hem psychisch onderzocht en die haar onderzoekresultaten vergeleek met die van haar Nederlandse collega’s. Benno zou het gevoel hebben ‘dat de Nederlanders alles hebben overdreven’ en zegt dat hij de kinderen nooit pijn heeft gedaan.

In Nederland is een tbs-kliniek een therapeutische omgeving. Maar in het geval van de ‘Duitse tbs’, de zogenaamde Sicherungsverwahrung, wordt er meer gewerkt in een gevangenisachtige omgeving, aldus hoogleraar forensische psychiatrie Michiel van der Wolf. “Dan wordt de kans op herhaling niet zo goed behandeld en kun je dus niet makkelijk aantonen dat het gevaar is afgenomen en iemand kan worden vrijgelaten. Dat is ook de reden dat die maatregel omstreden is. Net als in Nederland wordt de maatregel periodiek getoetst en gekeken of het nog nodig is. Maar het zou eindeloos kunnen voortduren, net als de Nederlandse tbs.”

Benno L. kan nog tegen de tbs-maatregel in beroep gaan.