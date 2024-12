Verdachte in Helmond zou ook kinderen jonger dan vier hebben misbruikt

Een aantal kinderen dat door een man (25) uit Helmond seksueel zouden zijn misbruikt, was jonger dan de basisschoolleeftijd. Dat meldt de NOS. Dat betekent dat de kinderen op het moment van het misbruik jonger waren dan vier jaar.

Op een jongetje na zouden de slachtoffers allemaal meisjes zijn schrijft de NOS. De andere slachtoffers zijn leerlingen van de basisschool in Helmond waar de man werkte. Zij waren op het moment van misbruik tussen de vier en twaalf jaar oud.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben tot dusver twintig slachtoffers geïdentificeerd. Omdat het onderzoek nog loopt, kan niet worden uitgesloten dat er meer kinderen zijn misbruikt.

De 25-jarige Helmonder was onderwijsassistent op Kindcentrum Mondorijk in de wijk Brandevoort. Het misbruik zou in 2018 begonnen zijn en tot in dit jaar hebben geduurd.

De zaak kwam in september aan het rollen door een melding van ouders dat een meisje seksueel was misbruikt. De man werd op 19 september opgepakt.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de man waarschijnlijk ook op oppasadressen kinderen misbruikte. Op zijn telefoon zijn filmpjes gevonden die daarop wijzen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij deze filmpjes heeft verspreid.

De verdachte heeft een grotendeels bekennende verklaring afgelegd, aldus het OM.