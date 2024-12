Ook kindcentrum worstelt met misbruikzaak: 'Dit komt heftig binnen'

De leiding van kindcentrum Mondomijn in Helmond reageert geschokt op het nieuws dat een onderwijsassistent (25) wordt verdacht van het misbruiken van 20 kinderen onder de 12 jaar. Het Openbaar Ministerie maakte dinsdagochtend ook bekend dat bij hem thuis kinderporno is gevonden. "We worstelen met de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus Ingeborg Schrama, bestuursvoorzitter van de overkoepelende organisatie QliQ Primair.

"Bij dit nieuws passen alleen maar woorden als schrik, ongeloof en verbijstering. Het is een verschrikkelijk groot aantal kinderen, het is heel heftig om dat nieuws zo te horen. Je schrikt, je bent boos en verdrietig. Hoe kan dit? Dat is de eerste reactie. Vervolgens gaat je aandacht uit naar de kinderen en de ouders die hier direct bij zijn betrokken. En naar de collega's die ook nu weer voor de kinderen staan en met de groepen proberen om alles zo normaal mogelijk te laten doordraaien. Het raakt ongelooflijk veel mensen", zegt Ingeborg Schrama. Hoe het met de betrokken kinderen en ouders gaat, kan de bestuursvoorzitter niet vertellen. Ze is nog niet geïnformeerd over wie de slachtoffers zijn. "De getroffen kinderen worden door de politie begeleid en krijgen professionele hulp. Wij zorgen voor alle andere kinderen op Mondomijn en zorgen dat ze, via hun ouders, op de goede plek terechtkomen."

"We hadden geen signalen en alle procedures zijn gevolgd."

Na de eerste melding in september over mogelijk misbruik door de onderwijsassistent is iedereen bij Mondomijn door een periode van ongeloof gegaan, schetst Schrama. "Langzaamaan zijn we weer teruggekeerd naar de dagelijkse gang van zaken. Het nieuws dat nu naar buiten komt over de omvang van het misbruik, komt nu weer heftig binnen. We gaan daarom opnieuw het gesprek met elkaar aan. Wat speelt hier nou en hoe kunnen we elkaar daarbij zo goed mogelijk helpen?"

Kindcentrum Mondomijn in Helmond (foto: Omroep Brabant).

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2024. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie op dit moment geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. Dan rijst vanzelf de vraag hoe iemand zes jaar lang onopgemerkt grensoverschrijdend gedrag heeft kunnen plegen? "Ja, ik worstel met dezelfde vragen. We hadden geen signalen en alle procedures zijn gevolgd. Mogelijk dat het onderzoek daarop antwoorden kan bieden, maar dat loopt nog. Dus voorlopig hebben we geen idee." De onderwijsassistent was sinds mei 2021 in dienst bij Mondomijn, stelt Schrama. "Hij had een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) We hebben bij zijn aanstelling alle procedures doorlopen die gevolgd moeten worden. En bij de eerste meldingen zijn we direct in actie gekomen.

"We schenken ook aandacht aan wie je bent als mens en hoe je in het leven staat."

Mondomijn is geen alledaagse school, maar een kindcentrum, benadrukt Schrama. "We werken met heel veel mensen samen om te zorgen voor een brede ontwikkeling van de kinderen. We schenken aandacht aan rekenen en taal, maar ook aan wie je bent als mens en hoe je in het leven staat. We kennen geen gebruikelijke groepsindeling van 1 tot en met 8, maar werken met zogeheten domeinen. Daarbij zijn de kinderen opgedeeld in drie groepen naargelang de leeftijd. Ze werken in grote ruimtes met veel volwassenen elke dag opnieuw aan hun ontwikkeling." De aangehouden onderwijsassistent werkte in domein drie waar kinderen van 6 tot 9 jaar onderwijs volgen.

"Je kunt het nooit helemaal voorkomen."