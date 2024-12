Vluchtende spookrijder veroorzaakt crash op A4 en vlucht in gestolen auto

Twee auto's zijn dinsdagavond op elkaar gebotst in een bocht bij knooppunt Sabina op de A4 bij Heijningen. De crash gebeurde na een korte achtervolging door de politie. De verdachte probeerde spookrijdend de snelweg op te gaan, waarna hij op een andere auto botste, zo laat een woordvoerder van de landelijke politie weten.

Een vrouw botste met haar auto op de spookrijdende verdachte. Ze raakte door de crash bekneld in haar auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Zij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Blauwe Ford Focus

De verdachte stal direct na de crash de auto van een voorbijganger die was gestopt voor het ongeluk. De verdachte ging er vandoor in een blauwe Ford Focus met het kenteken ZJ-269-H, in de omgeving van Heijningen.

De politie weet niet hoeveel mensen in de auto zaten. De politie-achtervolging werd eerder die avond ingezet door de landelijke politie op de A4 in de buurt van Bergen op Zoom.

"De verdachte negeerde een stopteken dat wij gaven en ging er vandoor, de politie heeft de man korte tijd achtervolgd", aldus een woordvoerder van de landelijke politie. "De man heeft geprobeerd al spookrijdend de snelweg op te gaan, daar heeft hij een ongeval veroorzaakt."

Verschillende tassen in de auto

Na de crash bleek dat de verdachte allerlei tassen in de auto had. Ze lagen verspreid in de berm. De politie doet onderzoek, onder meer naar de inhoud van de tassen. De weg is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid via Willemstad.

Als mensen de blauwe Ford Focus zien, wordt verzocht 112 te bellen. Het advies is om inzittenden niet zelf te benaderen.