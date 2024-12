In opspraak geraakte oud-Jumbobaas Frits van Eerd doet mee aan Dakar Rally

Frits van Eerd doet in januari mee aan de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De oud-topman van supermarktketen Jumbo zal tijdens de zwaarste rally ter wereld in een Audi Quattro deelnemen in de categorie Classic. Het is opmerkelijk dat Van Eerd meedoet aan het grote publieksevenement, omdat er een strafzaak tegen hem loopt. De 57-jarige zakenman wordt verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. "We kijken ernaar uit hem in juni in de rechtszaal te zien", reageert het Openbaar Ministerie (OM).

Tijdens de Dakar Rally zal Frits van Eerd deel uitmaken van het Dutch Quatro Legends Team, dat verder bestaat uit de ervaren coureurs Erik van Loon, Hans Stacey en Peter van den Bosch. Alle vier rijden ze met een eigen Audi Quattro in de Dakar Rally Classic, een klasse voor historische voertuigen met een aangepaste route. Hierbij gaat het er niet om de snelste te zijn, maar om zo dicht mogelijk bij de door de organisatoren voor de etappe vastgestelde tijd te komen.

Mijden van publiciteit

De warme gevoelens van Frits van Eerd voor de autoport zijn bekend, maar zijn deelname aan de Dakar Rally Classic komt als een verrassing. Hoewel het vooral bedoeld is als een uitstapje met vrienden, blijft het ook een groot evenement waar heel veel aandacht voor is. De oud-Jumbobaas ontweek tot nu toe juist alle publiciteit. In september bleef Van Eerd, verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen, dan ook nog weg tijdens een eerste rechtszitting. Volgens zijn advocaat 'wilde hij de aandacht nog even ontlopen'.

De teamgenoten van Frits van Eerd laten weten dat ook wat betreft de Dakar Rally Classic hij (nog) geen behoefte heeft aan publiciteit. "Wat Frits mee heeft gemaakt is heel vervelend en ik wil daar verder niet veel over zeggen", laat Hans Stacey weten.

Geen beperkingen

In september 2022 was er een inval in de villa van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Thuis en in zijn kantoor in Veghel vonden agenten bijna 450.000 euro aan cash geld, onder meer in een koelkast. Het OM ziet dat als witwassen, maar volgens de advocaat van de oud Jumbobaas is er geen sprake van strafbare feiten. Het proces tegen Van Eerd staat gepland voor juni 2025.

Volgens Willem-Jan Joachems, misdaadverslaggever van Omroep Brabant, is het ook geen probleem dat Van Eerd naar het buitenland reist. "Voor zover ik weet is hem door politie en justitie geen enkele beperking opgelegd. Hij kan dus gaan en staan waar hij wil."

Het OM bevestigt dit. Er zijn geen reisbeperkingen aan hem opgelegd. In september kwam Van Eerd niet opdagen bij de voorbereidende zitting in de de rechtbank. "Dat gebeurt wel vaker", legt een woordvoerder van het OM uit. "Dat verdachten niet op een regiezitting verschijnen. We kijken ernaar uit dat hij bij de inhoudelijke behandeling in juni aanwezig zal zijn."

Frits van Eerd begon in 1993 met racen in de Formule Renault en werd in 1996 kampioen van de Benelux. Hij nam ook deel aan rally's, waaronder een aantal keer aan de beroemde Dakar Rally. In 2017 richtte de Brabander Racing Team Nederland op, dat deelnam aan de European Le Mans Series en de 24 uur van Le Mans. In 2019 won zijn team de 6 Hours of Fuji.