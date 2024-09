Frits van Eerd laat zich niet zien in rechtbank en ontkent alles

Oud-topman van Jumbo Frits van Eerd 'ziet er naar uit' om zijn kant van het verhaal te vertellen. "Hij zal ook uitleggen waarom er geen sprake is van strafbare feiten." Dat zei zijn advocaat maandag in de rechtbank in Assen. "Het dossier staat vol met de suggestie van feiten die niet ten laste zijn gelegd", vervolgde zijn advocaat. Van Eerd zelf bleef weg van deze eerste zitting in de zaak tegen hem die draait om corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Volgens zijn advocaat 'wilde hij de aandacht nog even ontlopen', terwijl hij verwees naar de tientallen journalisten in de zaal. Het proces zelf staat voor eind juni 2025 gepland.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 57-jarige zakenman van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Volgens zijn advocaat is Van Eerd ervan overtuigd dat er sprake moet zijn van een vergissing. "Het OM dacht iets heel groots op het spoor te zijn", zei zijn advocaat Jonk. Van Eerd heeft uitleg proberen te geven op het politiebureau na zijn arrestatie, maar dat was volgens Jonk aan dovemansoren gericht: "Hij heeft het gevoel dat hij tegen een muur praat."

Van Eerd deed sinds 2014 zaken met Theo E. (60) uit Drenthe. De Jumbobaas sponsorde de autohandelaar in de auto- en motorsport. Maar politie en justitie namen toen al - tien jaar geleden dus - de handel en wandel van E. onder de loep. Dat liep voor Van Eerd met een sisser af.

Daarna stopte hij de sponsoring. Maar er volgden toch weer zakelijke contacten. Want toen E. weer opdook in een grote drugszaak, bleek dat hij opnieuw contact had met Van Eerd.

In september 2022 volgde een inval in de villa van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Thuis en in zijn kantoor in Veghel vonden agenten bijna 450.000 euro aan cash geld, onder meer in een koelkast. Het OM ziet dat als witwassen. Maar volgens zijn advocaat moet je dat wel in verhouding zien: Van Eerd is heel vermogend. Voor de buitenwereld is dit veel geld, hij kijkt er anders naar, was de boodschap van zijn advocaat.

Een van de twee officieren van justitie legde de beschuldigingen uit. Theo E. gaf van Eerd allerlei duren dingen zoals motoren, dure gereedschapskisten en Van Eerd mocht gebruik maken van dure auto's. Op zijn beurt verzweeg Van Eerd de giften. Bovendien vervalste van Eerd vijf sponsorcontracten. Die kwamen in de bedrijfsadministratie van Jumbo terecht. Ook hier zou Van Eerd hebben verzwegen dat er voor hem persoonlijk nog voordeeltjes aan zaten, zoals die gereedschapskisten en een dieplader.

Een openbare rechtszitting was er tot nu toe nooit. Daarom moest de buitenwereld het vooral doen met uitgelekte informatie uit het dossier. De eerste zitting was maandag in de rechtbank in Assen. Dit omdat hoofdverdachte in de zaak, Theo E., in Drenthe woont. Zowel E. als Van Eerd waren niet in de zaal aanwezig. Ze zijn overigens vrij en niet verplicht om te komen.

Over Theo E. kondigde het OM maandag aan dat het op 11 september is begonnen met gesprekken over procesafspraken met E. Zo'n deal wordt vaker gesloten met verdachten om ingewikkelde en langdurige processen te voorkomen. Meestal wordt dan een strafeis afgesproken. Dat kan betekenen dat het proces rond E. een stuk korter duurt.

Reputatieschade

De advocaten van de twee verdachten stonden nog kort stil bij de schade die is aangericht aan de reputatie van de ex-Jumbobaas en die van Theo E. (60). En dat er geen weg meer terug is.

Deze eerste zitting maandag was een zogenoemde regiezitting, een voorbereidende zitting. Daarbij wordt nauwelijks over de aanklacht gesproken, maar wel over praktische zaken. De komende maanden volgen nog verhoren van een paar getuigen en medeverdachte Theo E. Het inhoudelijke proces is gepland in juni volgend jaar en duurt drie dagen.

Rond het proces waren er veel media. Buiten wachtten allerlei camerateams tevergeefs op Van Eerd. In de zaal alleen al zaten minstens 25 journalisten. De media-aandacht was een van de redenen om niet te komen net als het feit dat het een regiezitting was waarop verdachten toch nauwelijks een rol hebben.