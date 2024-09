Rechtszaak tegen Frits van Eerd vandaag van start: hier gaat de zaak over

In de rechtbank in Assen begint maandagmiddag de strafzaak tegen de voormalige Jumbo-topman Frits van Eerd. Het gaat om een regiezitting waarin onder meer de stand van het onderzoek aan bod komt. Ook wordt mogelijk bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Hier gaat het vandaag over.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eerder al bekend Van Eerd in ieder geval te vervolgen voor corruptie en valsheid in geschrifte. Mogelijk komt daar nog witwassen bij. De zitting vindt plaats in Assen, omdat de hoofdverdachte, oud-coureur Theo E., uit Drenthe komt. Het onderzoek naar de twee verdachten wordt dan ook aangestuurd door het OM in Noord-Nederland. LEES OOK: Frits van Eerd: supermarktbaas, coureur en crimineel? Inval huis Van Eerd

De autoriteiten deden in september 2022 een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. De actie maakte deel uit van een onderzoek naar witwassen waarbij E. de hoofdverdachte is. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie. Bij de doorzoekingen van het huis van Van Eerd werden belastend bewijs en ongeveer twee ton in beslag genomen. Vorige week werd bekend dat er in een vriezer van een kantoor van Racing Team Nederland, op het terrein van de hoofdvestiging van Jumbo in Veghel, ruim 75.000 euro lag. Op een andere plek in het kantoor werd nog eens 175.000 euro aangetroffen.

