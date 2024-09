Frits van Eerd: supermarktbaas, coureur en crimineel?

De klap was groot toen in september 2022 de FIOD invallen deed in een strafrechtelijk onderzoek naar voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. De opsporingsdienst vond zo'n 450.000 euro aan contant geld.

Twee jaar na zijn arrestatie begint maandag de strafzaak tegen Van Eerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Zelf ontkent Van Eerd alle beschuldigingen.

Wie is deze illustere zakenman en hoe viel hij van zijn voetstuk? Nieuwsuur portretteert de 57-jarige topondernemer die steeds meer verstrikt te lijkt te zijn geraakt in een web van criminaliteit.

Onstuimige groei

Decennialang ging het Jumbo en de familie-Van Eerd voor de wind. In ongekend tempo weet Frits van Eerd de supermarktketen te laten groeien, met gewaagde overnames van concurrenten zoals C1000 en Super de Boer. Zelfs marktleider Albert Heijn lijkt even te wankelen door de onstuimige opkomst van het Veghelse familiebedrijf.

Retaildeskundige Rupert Parker Brady schreef er het boek Jumbo wil altijd winnen over. Het concern weet na de eeuwwisseling succesvol in te spelen op bestaande ergernissen van de consument, ziet Parker Brady. "Ze zeiden bij Jumbo: Als we die ergernissen nou omdraaien, dan maken we daar garanties van. Als jij je ergert aan het feit dat je zo lang in de rij moet staan, dan moeten we zeggen: 'Vierde in de rij, kassa erbij'. En als je een product vindt wat wij niet hebben of goedkoper is bij een andere supermarkt: 'Wij geven je het geld terug'."

Carnavalsliedjes

Frits begint onderop, op de winkelvloer, maar neemt in 2002 het roer over van zijn vader Karel van Eerd. Als algemeen directeur weet hij de succesformule uit te breiden over heel Nederland.

Naast supermarktdirecteur is Van Eerd ook muzikant. Hij neemt onder leiding van platenbaas Adrie van den Berk meerdere carnavalsliedjes op. "Als je het volk begrijpt en dicht bij het volk staat, dan weet je ook wat de consument wil", zegt Van den Berk.

Van Eerd heeft een grote passie voor motor- en autosport. Hij rijdt vijf keer de Dakar-rally, een jaarlijkse wedstrijd dwars door de woestijn, die als extreem zwaar bekendstaat. Daarnaast is hij Nederlands kampioen rallyrijden.