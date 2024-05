De hoogte- en dieptepunten van Jumbo op een rij

Door een reorganisatie gaat Jumbo kantoorbanen schrappen. Dat doet de supermarktketen na een gigantische winstdaling van zo'n 60 miljoen euro in 2023. Jumbo verkeert al langer in zwaar weer. In dit overzicht zetten we de hoogte- en dieptepunten van de supermarktketen uit Veghel voor je op een rij.

Veel mensen denken dat de oorsprong van de supermarktketen in Veghel ligt, maar de eerste Jumbo stond in Tilburg. Daar opende ondernemer Jan Meurs in 1979 een winkel aan het Lourdesplein. Om de concurrentie aan te gaan met de Torro (Spaans voor stier), een andere supermarkt in Tilburg, bedacht hij de naam Jumbo (olifant). Meurs verkocht de winkel aan het Lourdesplein en de Jumbo-formule in 1983 aan de Veghelse familie Van Eerd. Onder leiding van deze ondernemersfamilie breidde de supermarktketen flink uit. Overnames van andere ketens

Door de overnames van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2012 werd Jumbo het tweede supermarktbedrijf van Nederland. En bij deze uitbreidingen bleef het niet. Begin 2016 nam Jumbo de foodserviceformule van La Place over.

Jumbo nam in 2012 winkels van C1000 over (bron: ANP).

In 2018 werd een deel van de supermarktketen EMTÉ overgenomen. HEMA werd in 2021 overgenomen door de familie Van Eerd. De winkel is geen onderdeel van de Jumbo groep, maar is eerder een soort zusje van de supermarkt. Reorganisaties

Naast successen heeft Jumbo ook te maken gehad met verschillende reorganisaties. Zo verloren veel medewerkers in 2012 hun baan nadat Jumbo 136 C1000-winkels overnam. Alleen al op de hoofdkantoren van de supermarktketens werden ruim vijfhonderd mensen ontslagen. In het coronajaar 2020 verloren honderden winkelmedewerkers hun baan en werden 300 van de 1300 mensen op het hoofdkantoor in Veghel ontslagen. Uitbreiding naar België

Naast het uitbreiden door overnames, groeide Jumbo ook uit buiten de landsgrenzen. In november 2019 opende de supermarkt een filiaal in het Belgische Pelt, vlak over de grens bij Valkenswaard.

Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd bij de opening van het eerste Belgische filiaal (foto: Jumbo).

Dat bleek een garantie voor succes. Op de drukbezette markt in België stuntte Jumbo als nieuwkomer met de prijzen. Zo kocht Omroep Brabant in 2023 een boodschappentas met exact dezelfde producten in Nederland voor €28,59 en net over de grens voor €20,70. Inmiddels heeft de supermarkt rond de dertig filialen in België. Beëindiging sponsorcontracten

Na jarenlange sponsoring van topsport, besloot Jumbo daar in 2023 mee te stoppen. In januari van dat jaar kwam er een einde aan sponsorcontracten in de motorsport. Later volgde de autosport en werd ook de stekker uit de samenwerking met topcoureur Max Verstappen getrokken. Het sponsoren van topsporters op internationaal niveau zou niet meer passen bij een supermarkt met winkels in Nederland en België, verklaarde Jumbo destijds. Vervolging oud-topman

Na een inval in 2022 in het huis van oud-topman Frits van Eerd, werd in april dit jaar bekend dat Van Eerd wordt vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Van Eerd sponsorcontracten in de motorcross geregeld in ruil voor gratis spullen of korting daarop. Vorig jaar werd al duidelijk dat het OM zich niet richt op Jumbo zelf. Uit een onafhankelijk onderzoek dat Jumbo liet uitvoeren naar de sponsoractiviteiten kwam niet naar voren dat de supermarkt strafbare feiten heeft gepleegd. Van Eerd trad wel terug als Jumbo-eigenaar, waarna Ton van Veen de nieuwe topman werd. Van Jumbo-top naar het beklaagdenbankje: dit gebeurde er met Frits van Eerd: