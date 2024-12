112-nieuws: file op A58 • auto botst met verkeersbord

16.45

Het is al vroeg op druk op de weg door Pakjesavond. In heel Nederland staat ruim 900 kilometer file, waarvan het overgrote deel in de Randstad. Maar ook in Brabant is het druk op de snelwegen, met name op de A58. Tussen Tilburg en Eindhoven bij knooppunt Batadorp staat 15 kilometer file. Ook de andere kant op is er langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Op de A50 bij Oss-Oost is er een file van 9 kilometer en vijftien minuten vertraging. Bij Son en Breugel, ook op de A50, is 14 kilometer file.