Gemeente wil jeugdlintje afpakken van verdachte in grote kindermisbruikzaak

Wesley W., de verdachte in de grote misbruikzaak rond kindcentrum Mondomijn in Helmond, raakt waarschijnlijk zijn in 2017 gekregen jeugdlintje kwijt. De gemeente Helmond wil het lintje namelijk intrekken.

De 25-jarige Helmonder wordt verdacht van het misbruiken van twintig kinderen onder de 12 jaar: negentien meisjes en één jongen. Een aantal van hen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar.

Gemeente wacht niet af

Wesley W. heeft volgens het Openbaar Ministerie inmiddels voor een groot deel bekend. De gemeente Helmond wil niet wachten wat de uitkomst is van de rechtszaak. "In dit geval hoeven we daarvoor niet te wachten op een definitieve veroordeling, aangezien de verdachte een grotendeels bekennende verklaring heeft afgelegd", laat burgemeester Sjoerd Potters weten.

LEES OOK: Onderwijsassistent (25) basisschool verdacht van misbruik van 20 kinderen



Het misbruik zou plaats hebben gevonden tussen 15 april 2018 en 18 september van dit jaar op zowel kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort als op een aantal oppasadressen.

Veel vrijwilligerswerk met kinderen

Het lintje kreeg de inmiddels ontslagen onderwijsassistent in 2017 voor zijn vele vrijwilligerswerk in de stad. Zo was hij een tijdje trainer bij een G-voetbalteam in zijn wijk Brandevoort en deed hij tot 2017 vrijwilligerswerk voor de plaatselijke kindervakantieweek.

Daarnaast was hij tot voor kort voorzitter van de stichting Smile per Mile. Die stichting organiseert autoritjes voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen. De club liet eerder al in een schriftelijke reactie weten ‘geen signalen te hebben ontvangen’ dat het misbruik zich ook bij de stichting zou hebben afgespeeld.