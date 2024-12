Toch geen asielzoekers naar voormalig militair terrein

Er komt geen noodopvanglocatie voor 250 asielzoekers op een voormalig militair terrein in Nistelrode. Een haalbaarheidsonderzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft uitgewezen dat de plek ongeschikt is als noodopvang of semi-permanente opvang. De gemeente Bernheze gaat nu op zoek naar een andere plek.

Bij het onderzoek heeft het COA onder meer gekeken naar bereikbaarheid en de wegen, veiligheid in en om de locatie, dieren en planten, financiën en voorzieningen voor asielzoekers. Conclusie is dat dit terrein ongeschikt is als noodopvanglocatie, meldt Dtv Nieuws.

De gemeente Bernheze legt zich hierbij neer en gaat nu op zoek naar een betere locatie in de gemeente om asielzoekers op te vangen. “Opvangplekken blijven nodig, de druk op de asielketen is onverminderd hoog en als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen”, zegt coördinerend wethouder Maarten Everling.

Gemeenteraad was akkoord met opvang

De gemeenteraad stemde in juli in met het voorstel om maximaal 250 asielzoekers voor twee jaar op te vangen aan de Slabroekseweg in Nistelrode. Er waren wel zorgen van burgers over veiligheid, verkeer en natuur op die locatie. Het COA begon daarop het haalbaarheidsonderzoek dat nu heeft uitgewezen dat het terrein van het voormalige MOB-complex ongeschikt is als noodopvangplek.

De inwoners zijn donderdagmorgen op de hoogte gebracht. Er komt een zogeheten reflectiebijeenkomst waarop samen met inwoners wordt teruggekeken op hoe het proces is verlopen. “De lessen die we ophalen, nemen we mee in het vervolgproces”, aldus Everling (SP).

