BBB wil in zes gemeenten meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

De BoerBurgerBeweging wil in 2026 in zes Brabantse gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij is van plan alleen leden verkiesbaar te stellen in gemeenten waar veel animo is voor de partij en waar de BBB ten minste 7 procent van de stemmen haalde bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Het is de eerste keer dat de BBB deelneemt aan lokale verkiezingen. De vorige keer kon men in sommige gemeenten wel op een 'BBBondgenoot' stemmen. Dat zijn lokale partijen die zich met de BBB hebben verbonden. De fractieleden zijn lid van de landelijke BBB en de lokale partij moet de kernwaarden van de BBB onderschrijven. In ruil daarvoor krijgen deze partijen politieke opleidingen en hulp bij campagnes aangeboden. In deze gemeenten wil de BBB meedoen:

Wachten op privacy instellingen...

Selectie maken

De keuze om in een gemeente wel of niet deel te nemen, maakt de BBB met de zelfbedachte '7-7 regel'. Om in aanmerking te komen, moet de BBB bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer minstens 7 procent van de stemmen hebben gehaald. Ook moeten zich zeker 7 personen aanmelden voor de kandidatenlijst. Maar aan die eerste eis wordt maar voldaan in vier van de zes van de gemeenten waar BBB mee wil doen: Land van Cuijk: 7,94 procent

Bergeijk: 9,87 prcent

Heusden: 4,44 procent

Moerdijk: 5,81 procent

Oirschot: 9,38 procent

Someren: 10,25 procent De reden om toch deel te nemen ligt voor de hand: in Moerdijk en Heusden zijn BBBondgenoten actief. Lokale partijen Heusden Verbindt en Burger Belangen Moerdijk werken net als Lokaal SH in Someren al jaren samen met de BBB. Bij de vorige verkiezingen haalden deze partijen respectievelijk nog 1, 3 en 2 zetels. De partijen in Heusden en Moerdijk boekten winst, Lokaal SH bleef stabiel. Het is nog de vraag of de lokale partijen doorgaan als bondgenoot, of zich volledig bij de landelijke BBB voegen. De populariteit van de BBB is vergeleken met de provinciale verkiezingen in maart 2023 sterk gedaald, terwijl lokale partijen het in Brabant zeer goed doen. Zo scoorde de BBB vorig jaar bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november en bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart:

Wachten op privacy instellingen...