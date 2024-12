IJskoude kerst dreigt voor bewoners camping: ‘Geen gas en stroom valt uit'

Het leek maandagavond een klein, onschuldig brandje. Maar de brand in een meterkast op camping De Kanthoeve in Bakel heeft grote gevolgen. De gasleiding is afgesloten waardoor ruim 1500 bewoners in de kou zitten en de elektriciteit valt meerdere keren per dag uit. De gasproblemen kunnen nog weken duren, een koude kerst dreigt dus voor de bewoners.

“Bij de brand maandag is een gasleiding gaan lekken, waardoor we het gas volledig moesten afsluiten”, vertelt bestuurslid Wendy van der Zalm. “Het terug aansluiten is een heel moeilijk verhaal, dat kan weken gaan duren.”

Stroomuitval

Het gevolg is dat de 350 huisjes geen verwarming hebben. Ook is koken en douchen onmogelijk. “En we hebben stroomproblemen, omdat iedereen nu elektrische verwarmingen aanzet”, weet Van der Zalm. “Per uur hebben we zo’n twintig huisjes die geen stroom hebben en die wij terug moeten aansluiten. Er is continue stroomuitval.”

En dit kan zomaar tot na kerst gaan duren. Het gas terug aansluiten is zo moeilijk, omdat alle huisjes apart afgeperst moeten worden, meldt het bestuur van de camping. Per huisje moet het gas uit de leiding worden gehaald.

“Eerst moet bij elk huisje de gaskraan dichtgedraaid worden, dan kan de hoofdleiding afgeperst worden. En daarna moet elke leiding bij de huisjes zelf nog gedaan worden”, legt het bestuurslid uit. “Dat is enorm veel werk, we doen wat we kunnen.”

Natte kerst

Van der Zalm baalt enorm. Vorig jaar was het al een natte kerst voor een deel van de bewoners op De Kanthoeve. Wegen op de camping waren afgesloten, kelders liepen vol water en stroomkasten stonden in het water. Op eerste kerstdag steeg het water met vijf centimeter per uur. Een dag later zat een aantal bewoners letterlijk vast in hun huisjes.

Wendy woont zelf ook op De Kanthoeve en hoopte op een rustige kerst na de hectiek van vorig jaar. “Ik hoop dat het een fijne kerst wordt met familie over de vloer. Maar dat gaat ‘m niet worden, denk ik.”

Koud en donker

Kim van Woerkom woont al dertig jaar op de camping. Het eerste wat ze doet als ze thuis komt is de gaskachel aanzetten. “Vanwege de stroomproblemen heb ik gekozen voor een kachel op gas. Met regelmaat valt de stroom uit, dan zitten we ineens in het donker. Dan pakken we kaarsjes en een zaklamp, het is even behelpen.”

Het vervelendste is volgens Kim dat ze niet normaal kan douchen. “Met een waterkoker warm ik water op en dat doe ik in een emmertje bij het koude water. En zo moeten we nu onszelf nu wassen. Of we gaan lekker warm douchen bij familie.”

Voordeel

Maar er zijn ook voordelen, tenminste volgens de kinderen van Kim. Koken doet ze nu namelijk op een gourmetstel. “Dat vinden de kinderen wel gezellig. Ik heb er eentje op elektriciteit en eentje op brandpasta, zo kunnen we toch een eitje of stukje vlees bakken. Dan hebben we toch nog iets lekkers.”

En Kerstmis? “We hopen dat het voor de kerst weer een beetje normaal is, anders gaan we naar familie.”

Bekijk hier hoe het op tweede kerstdag was op De Kanthoeve: