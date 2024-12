Spectaculaire achtervolging met dik 200 per uur eindigt met crash

Een nachtelijke dollemansrit met snelheden tot wel zo'n 220 kilometer per uur. De politie heeft beelden gedeeld van een spectaculaire achtervolging over de A27 en A58 op 31 mei dit jaar. Die komt tot een eind, als de vluchtende bestuurder in Gilze crasht.

Op de beelden is te zien hoe een stukje voor de afslag Oosterhout/Dongen een auto met hoge snelheid over de A27 voorbij scheurt. Een gestolen auto, blijkt later. Als de agenten vervolgens de achtervolging inzetten, gaan bij de vluchter al snel de lichten uit.

Wat volgt is een kilometerslange rit, met snelheden die regelmatig ver boven de 200 kilometer per uur uitkomen. Ondertussen slingert de gestolen auto van rijbaan naar rijbaan, dreigt de bestuurder meerdere keren een afslag te nemen, om er vervolgens via de vluchtstrook toch weer vandoor te gaan.

Uiteindelijk verlaat de vluchter bij afrit Bavel dan toch de snelweg. Het betekent nog niet de climax van de achtervolging, want die gaat nog enkele kilometers door. In Gilze dreigt de politie de auto uit het oog te verliezen. Niet voor lang, want als de agenten de bocht omdraaien, zien ze de brokstukken van de wagen. De bestuurder is even daarvoor in de Biestraat met volle vaart op een huis gecrasht.

Zonder al te grote gevolgen voor de inzittende - of inzittenden - blijkbaar, want die zijn er inmiddels te voet vandoor. En nog altijd is er geen verdachte opgepakt.

