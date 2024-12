Baby’s en kinderen in de kou: problemen op camping stapelen zich op

De problemen stapelen zich op bij recreatiepark De Kanthoeve in Bakel. Na een brand zitten de bewoners mogelijk tot na kerst zonder gas. Gisteren kwam daar een stroomstoring van zes uur bovenop. Daardoor zaten ouders met kinderen op pakjesavond in de kou. De gemeente en Enexis voelen zich niet verantwoordelijk en doen niks.

Het stroomnetwerk op het park wordt overbelast doordat de ruim 1500 bewoners elektrische kachels aanzetten. De elektriciteit valt daardoor meerdere keren per uur uit. Maar donderdagavond was het dus zes uur lang koud en donker. Na die grote stroomstoring heeft het bestuur van het park een tijdelijke oplossing bedacht: een peperdure dieselaggregaat.

Donderdag meldde Omroep Brabant al dat een koude kerst dreigt voor de bewoners van recreatiepark De Kanthoeve. Bij een klein brandje maandagavond is een gasleiding lekgeraakt waardoor 350 huisjes zonder gas zitten. Repareren is een lastige klus en kan weken gaan duren.

Overbelast

Op een speciale pagina waar bewoners van De Kanthoeve zijn verenigd staan veel noodkreten. “Het gaat helemaal fout hier, mensen zitten zonder elektriciteit en gas met een kleine baby”, is te lezen op de pagina.

Oproepen van het bestuur van De Kanthoeve om vooral zuinig te zijn met de stroom helpen niet. “Wij willen u verzoeken zo weinig mogelijk stroom te gebruiken, omdat het probleem alleen maar groter wordt”, staat in een bericht aan alle bewoners. “De eerste huizen zitten al zonder stroom omdat de hoofdzekeringen overbelast zijn. Als de hoofdzekering het begeeft, zit straks het hele park zonder stroom.” En dat gebeurde dus donderdagavond.

Reactie gemeente Bakel

Volgens bestuurslid Wendy van der Zal was het ‘een grote ellende’. “We hebben nu zelf een dieselaggregaat moeten huren om te zorgen dat we genoeg stroom hebben. Dat kost handen vol geld aan diesel.” Met die noodaggregaat hoopt het bestuur dat elektrische kachels aangezet kunnen worden en dat mensen niet in de kou zitten.

De gemeente Bakel laat aan Omroep Brabant weten dat ze niet verantwoordelijk is en dat we bij Enexis moeten aankloppen. Die laat op zijn beurt dan weten dat ze alleen gaat over de hoofdaansluiting en niet over de huizen op het ‘particuliere terrein’. Van der Zalm snapt dat ‘tot een bepaalde hoogte’, maar baalt wel dat ze nu zelf alles moeten oplossen.

Bakel zegt niets te doen omdat het een recreatiepark is. Al wordt door diezelfde gemeente al zeker dertig jaar gedoogd dat mensen daar permanent wonen. "De gemeente heeft wel contact met de mensen die daar alles regelen, maar uiteindelijk is het een recreatiepark en geen woonwijk", zegt een woordvoerder.

Kinderen

De zorgen zijn groot bij de bewoners. “We zitten al vier uur zonder stroom, met een klein kind. Wat moeten we doen? Het is koud en donker.”, schrijft een moeder. “Ik kan me niet voorstellen dat ik zolang in zulke omstandigheden moet leven.”

Een andere moeder reageert als ze tegen twaalf uur ’s nachts weer stroom heeft. “Yesssss, na zes uur weer stroom. Het is 13,7 graden binnen, geen tv, geen internet, geen licht, geen gas, geen warm water. Niet te doen voor de kids.”

Donderdag deed één van de bewoners haar verhaal: