112-nieuws: fietser gewond na val • minder treinen Eindhoven-Venlo

20.41

Een bus in de Markstraat in Kaatsheuvel is vanavond volledig afgebrand. De eigenaar zag rond half acht vanuit zijn huis rook onder de motorkap van de bus uitkomen. Hij belde daarop de brandweer. De man had de auto aan de accuoplader gesloten omdat hij dacht dat zijn dieselbus zonder stroom zat. De eigenaar van de bus pakte een tuinslang om het busje te blussen. Ook heeft hij een brandblusser leeg gespoten. Toen bleek dat hij de bus niet geblust kon krijgen, heeft hij de bus de straat op geduwd. Daar is het voertuig uitgebrand. De brandweer heeft de bus geblust.