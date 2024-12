Marechaussee begint met grenscontroles: dit kun je verwachten

De Koninklijke Marechaussee begint maandag met extra grenscontroles aan de grens met België en Duitsland. Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie heeft deze ingevoerd om illegale migratie, criminaliteit en mensensmokkel tegen te gaan. Wat merk je ervan als je straks de grens over wilt steken?

In Duitsland leidde de invoering van grenscontroles eerder dit jaar tot lange files, omdat het verkeer via parkeerplaatsen naar de grens werd geleid. Nederland kiest voor een andere aanpak.

Flexibele controles

De marechaussee zal niet continu controleren aan de grens, ook komen er geen slagbomen of wachthokjes. "We voeren nu al steekproefsgewijze controles uit", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. "Het grote verschil is dat we een stuk vaker mogen controleren en dat controles langer kunnen duren."

Er zijn verschillende manieren waarop de marechaussee te werk gaat. Bij mobiele controles selecteren motorrijders voertuigen en begeleiden die naar een controleplek. Bij statische controles wordt een deel van de weg afgesloten en worden voertuigen gecontroleerd.

Gevolgen voor grensreizigers

Wanneer, waar en hoe vaak deze controles precies gaan plaatsvinden, wil de marechaussee niet zeggen. "Net als bij snelheidscontroles geven we natuurlijk niet prijs waar we gaan controleren", zegt de woordvoerder. De marechaussee belooft wel om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie van plan is om in België te tanken of tabak in te slaan, is het dus verstandig om altijd wat extra tijd in te plannen en in ieder geval een geldig reisdocument op zak te hebben. Een rijbewijs is daarbij niet voldoende; het moet een ID-kaart of paspoort zijn. Hoe groot de vertragingen precies zullen zijn, zullen we pas echt merken als de controles beginnen.

Zorgen van grensgemeenten

De aangekondigde grenscontroles zorgden eerder deze week voor onrust in de grensgemeenten. Ze waren er niet over te spreken dat ze niet werden geïnformeerd. De grensgemeenten stuurden daarom een brandbrief naar minister Faber.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau heeft namens de Nederlandse grensgemeenten afgelopen week een goed gesprek gehad met minister Faber. "De minister heeft ons gerustgesteld. Ze heeft ons toegezegd dat er geen grensovergangen helemaal zullen worden afgesloten en dat de Marechaussee risicogestuurde controles gaat doen." Ook gaan de gemeenten en de minister over 2,5 maand weer bij elkaar zitten om de controles te evalueren.

De zorgen van de grensgemeenten zijn dus grotendeels weggenomen, maar de Baarlese burgemeester blijft op haar hoede: "The proof of the pudding is in the eating." Oftewel: eerst zien, dan geloven.