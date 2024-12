Politie ramt wisselboom omver bij achtervolging: 'Bezoekers verbijsterd'

De wisselboom in het centrum van Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag omvergereden door de politie. Dat gebeurde tijdens een achtervolging over de Gasthuisstraat. Bij de speciale kerstboom kun je cadeautjes neerleggen of iets meenemen dat je leuk vindt. Initiatiefnemer Maurice Koch schrok zich lam zaterdagmorgen toen hij de boom zag. "Hij is nu bijna elk jaar omver gegaan."

Op beelden is te zien hoe rond kwart over vier 's nachts een agent in een auto achter een man aanzit die op de vlucht is. Net voordat de agent uit zijn auto stapt, ramt de politiewagen de wisselboom omver. Het lukt de agent om de man die ervandoor ging alsnog te pakken, maar de metershoge boom is ook goed te grazen genomen. Er was wel wat schade aan de wisselboom, volgens initiatiefnemer Maurice. "De lampjes zijn kapot gegaan. Maar die hebben we provisorisch gemaakt, evenals wat takken die zijn afgebroken. We hebben wat ballen erbij gehangen en de standaard weer in orde gemaakt."

"Dit kan gebeuren tijdens een achtervolging."

Maurice neemt de politie niets kwalijk. "Dit kan gebeuren tijdens een achtervolging en we gaan ook geen schadevergoeding vragen ofzo. We nemen dit gewoon voor eigen rekening." De ongelukkige agent heeft afgelopen nacht nog een briefje achtergelaten en geprobeerd de boom overeind te zetten, maar dat lukte niet.

De politie liet netjes een briefje achter na de aanrijding (foto: Maurice Koch)

De initiatiefnemer haalt elke avond de cadeaus weg voor de veiligheid en merkte pas zaterdagmorgen toen hij ze terug wilde leggen dat de boom op de grond lag.

"Mensen stonden verbijsterd te kijken."

"Er waren al wat mensen bij de boom die er verbijsterd naar stonden te kijken en probeerden hem overeind te zetten. Maar dat lukte niet." Maurice is samen met de buurt snel naar buiten gegaan om alles weer in orde te maken. "De boom staat goed vast, maar tegen een politieauto is hij natuurlijk niet bestand", zegt Maurice lachend. De wisselboom staat inmiddels weer fier overeind op de Gasthuisstraat en er worden weer volop cadeaus gebracht en opgehaald.

"Er is ook al eens iemand in gesprongen."

De bijzondere kerstboom heeft het de afgelopen jaren toch al flink te verduren gekregen. "Er is al iemand een keer ingesprongen waardoor hij om ging, de boom is al een keer omgewaaid en nu rijdt er een politieauto tegenaan", vertelt Maurice. Maar hij kan er wel om lachen, omdat de boom door steeds meer mensen gevonden wordt om cadeaus te brengen en mee te nemen.

Een treurige gezicht de wisselboom zo op de grond (foto: Maurice Koch).

"Al hadden we vrijdag drie jongens die de boom hebben leeggetrokken, maar gelukkig hing niet alles erin", vertelt de initiatiefnemer. Het idee van zijn wisselboom is simpel: Je kan cadeaus doneren en gedoneerde pakjes meenemen. Een soort van secret santa, maar dan verzameld bij een enorme kerstboom. "Het maakt niet uit wat het is. Het gaat om delen en anderen blij maken."

"Het is ontroerend."

En dat gebeurt inmiddels veel bij de wisselboom. "Het is echt ontroerend om te zien hoeveel mensen er gebruik van maken. Soms worden ook knutselwerkjes meegenomen als bedankje voor een cadeau", vertelt Maurice. Op kerstavond organiseert hij samen met de buurt een laatste wissel- en cadeaurondje. "We delen dan vanaf drie uur 's middags de laatste cadeaus uit onder het genot van hapjes, glühwein, wat muziek en een warm vuurtje zodat iedereen fijn de kerst in kan gaan." Al moet Maurice eerlijk bekennen dat hij het wel spannend vindt hoe de boom en de cadeaus de komende weken doorkomen. "Al denk ik dat de cadeaus en het idee achter de wisselboom ervoor zorgen dat mensen er wel vanaf blijven."

De boom staat na zijn val weer met bergen cadeaus overeind (foto: Maurice Koch).