Enorme ontploffing bij Disney-winkel, zie hier de beelden

Bij een Disney-winkel in de Mierloseweg in Helmond is zaterdagnacht een flinke explosie geweest. Op camerabeelden is de enorme klap te zien en te horen. De explosie heeft veel schade aangericht bij de winkel. De etalage en de pui zijn eruit geblazen en overal ligt glas. Er is niemand gewond geraakt.

Rond half twee in de nacht schrokken buurtbewoners wakker van een harde knal. Toen ze de straat op gingen, bleek er een explosie te zijn in de Disney-winkel. Op camerabeelden van een ringdeurbel van een buurtbewoner is de explosie te zien. Lees ook: Explosie bij Disney-winkel, grote schade na 'daverende klap' Het is nog niet bekend waarom de Disney-winkel het doelwit is geworden van de explosie. De politie roept iedereen die beeld heeft van de explosie op zich te melden.