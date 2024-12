Explosie bij flat is niet het eerste incident: 'Geeft een onveilig gevoel'

Buurtbewoners schrokken zaterdagnacht wakker van een explosie bij een flat aan de Sonseweg in Eindhoven. Het is niet de eerste keer dat er daar 'gekke' dingen gebeuren en dat doet het gevoel van veiligheid geen goed. "Vroeger was er ook vuurwerk, maar dit zijn wel hele flinke joekels", vertelt Bauke die in de flat woont.

De schade na de ontploffing in de portiekflat is groot. De ruiten liggen eruit en het plafond en de muur raakten beschadigd. Bauke werd zaterdagnacht wakker van de explosie. "Je hoort wel vaker knallen, maar het was nu vrij dichtbij. Later merkte ik pas wat er aan de hand was." De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar Bauke vermoedt dat het iets van vuurwerk is. "Ik weet niet wat voor vuurwerk precies, een Cobra ofzo", vertelt hij. En dit voorval is volgens hem niet de enige keer dat er iets gebeurt in de buurt. "Er is al een eens een schietpartij geweest en laatst is de deur ingetrapt. Toen is er een camera opgehangen."

"Het is wel een teken aan de wand dat de maatschappij een beetje aan het veranderen is."

Bauke hoopt dan ook dat de ontploffing uit baldadigheid was en niet dat die op een specifiek persoon gericht was. "Het geeft een beetje een onveilig gevoel. Het gaat er mij om dat de mensen veilig zijn. De schade wordt wel weer hersteld", zegt hij. "Het is wel een teken aan de wand dat de maatschappij een beetje aan het veranderen is. Het zijn hele grote klappen." Ook flatbewoner Paul vertelt dat er de laatste tijd vaker vervelende dingen gebeuren. "De deur lag er laatst uit. Er is een keer iemand voor een auto neergeschoten. En er reed een keer een auto tegen de deur aan. Gezellig hier", zegt hij. Zelf is hij niet zo bang aangelegd en over verhuizen denkt hij dan ook niet na. "Het is niet fijn, maar het wordt allemaal wel weer gemaakt."

Foto: Raymond Merkx.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.