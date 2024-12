Weer overval in Bergen op Zoom, nu op een filiaal van een pizzaketen

Voor de derde keer in vijf dagen tijd is een zaak overvallen in Bergen op Zoom. Rond halfzeven deze maandagavond werd in de Scheldestad een filiaal van een pizzaketen overvallen. Afgelopen zaterdag was een slijterij het doelwit. Vorige week donderdag was het raak bij een nachtwinkel.

De Domino’s-zaak waar maandag de overval werd gepleegd, staat aan de Antwerpsestraat. De politie werd direct gealarmeerd en is een onderzoek begonnen. Ze meldt dat de dader weggerend zou zijn. Het is niet duidelijk of de overvallen het werk zijn van dezelfde persoon of personen. Er is in alle gevallen nog niemand aangehouden. De nachtwinkel, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd overvallen, is ook gevestigd aan de Antwerpsestraat. De slijterij staat aan de Glacisstraat, ruim een kilometer verderop. Alleen bij de nachtwinkel is, voor zover bekend, wat buitgemaakt. Mogelijk was dat ook bij de andere overvallen het geval, maar hierover heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.

Eén van de ingezette politiewagens na de overval (foto: Christian Traets/SQ Vision).