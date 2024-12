Jongen (13) op straat beroofd: politie verspreidt signalementen

De politie heeft in Bureau Brabant signalementen bekendgemaakt van de twee jongens die afgelopen zaterdag in Breda een jongen van dertien op straat hebben beroofd. Ze hoopt dat dit kan helpen in het onderzoek. Ook kan hiermee voorkomen worden dat ze mogelijk opnieuw iemand gaan overvallen, zo vertelt een politiewoordvoerder in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant tv.

Het slachtoffer is de zoon van Gaby Moelands. Zijn moeder vertelde zaterdag tegen Omroep Brabant wat haar kind die avond rond halfacht was overkomen. De jongen, van wie de naam voor zijn eigen veiligheid geheim blijft, fietste die avond over het Moerenpad. Hij was op weg naar een feestje van een vriend, maar zover is het niet gekomen.

De knul werd namelijk staande gehouden door twee oudere jongens op een scooter. Ze vroegen hem de weg. Opeens zette een van hen het slachtoffer letterlijk een mes op de keel. Een keukenmes, zo vertelt de politie in Bureau Brabant.

Op een fietspad vlakbij kinderopvang Hupsakee, werd het slachtoffer gesommeerd om zijn winterjas en zijn telefoon af te geven. Daarna gaan de jongens op de scooter er vandoor in de richting van een huisartsenpraktijk. Gaby’s zoon verzette zich niet en bleef ongedeerd. Hij houdt zich volgens haar moeder wonderwel goed.

Zijn ouders zijn blij dat de politie direct een buurtonderzoek is begonnen en een getuigenoproep heeft geplaatst. Deze maandag is in Bureau Brabant ook aandacht gevraagd voor deze overval en zijn signalementen gegeven van de twee daders.

De bestuurder van de scooter is blank, zeventien of achttien jaar oud en 1,85 meter lang. Hij droeg een zwarte broek en zwarte schoenen. Net als zijn bijrijder sprak hij Nederlands en had hij een zwarte helm op met korte, zwarte uitsteeksels.

De leeftijd van zijn bijrijder wordt geschat op veertien tot vijftien jaar. Hij is 1,60 meter lang, was in het zwart gekleed en had een hoge stem.