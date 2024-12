Drie overvallen in vijf dagen tijd: de politie zoekt deze man

De politie heeft een foto gedeeld van een overvaller die in vijf dagen tijd maar liefst drie keer heeft toegeslagen in Bergen op Zoom. Maandagavond overviel hij een filiaal van pizzaketen Domino's. Eerder was het raak bij een nachtwinkel en een slijterij.

Rond halfzeven maandagavond werd een filiaal van Domino's aan de Antwerpsestraat overvallen. De dader sloeg op de vlucht met de inhoud van de kassa. Afgelopen zaterdag was een slijterij het doelwit. Vorige week donderdag was het raak bij een nachtwinkel. De nachtwinkel is ook gevestigd aan de Antwerpsestraat. De slijterij staat aan de Glacisstraat, ruim een kilometer verderop. Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur en een zwarte baard. Hij is ongeveer 1 meter 75 lang en was donker gekleed. Er is nog niemand aangehouden. Beelden van het onderzoek na de overval op Domino's:

Eén van de ingezette politiewagens na de overval (foto: Christian Traets/SQ Vision).

De gezochte overvaller (foto: politie).