Steeds meer beton en asfalt in Brabantse steden, projecten helpen amper

Is er bij jou in de straat geen boom of plantje te bekennen? Je bent niet de enige. Ondanks allerlei projecten van gemeenten en bewoners om steden groener en leefbaarder te maken, worden steeds meer straten en pleinen gedomineerd door beton en asfalt. Waarom lukt het niet om verstening tegen te gaan?

Een recente studie van adviesbureau Sweco en milieuorganisatie Natuur& Milieu laat zien dat meer dan de helft van de Nederlandse buurten versteend is. Een buurt is versteend als die minder dan 75 vierkante meter groen per woonadres heeft of niet is aangesloten aan een groen gebied van minstens 1 hectare. Fietspaden, bestrating en parkeerplaatsen zijn verstenend. Sportvelden, parken, water en bomen worden gezien als groen.

Dat die verstening gevolgen heeft, staat buiten kijf: minder groen betekent meer hitte, meer wateroverlast bij stortbuien en minder gezonde leefomgevingen, zeggen de onderzoekers. Ook dieren in de stad en de biodiversiteit lijden onder het verdwijnen van planten en bomen.

Tilburg: hete stenen, minder groen

Het rapport legt een zorgwekkende trend bloot: in heel Brabant neemt het openbare groen per woning af. In Eindhoven en Tilburg het meest (21 en 19 procent). “Vooral de binnenstad van Tilburg is zo versteend dat die ooit werd uitgeroepen tot de heetste stad van Europa,” vertelt Tom Daelman, woordvoerder Groen van de gemeente Tilburg. "De verstening heeft te maken met onze ligging op zandgrond en onze geschiedenis als arme textielstad. Dat los je niet van vandaag op morgen op", legt hij uit.

Ondanks deze obstakels wordt er flink gewerkt aan een groener Tilburg. Zo worden pleinen opnieuw ingericht, schoolpleinen vergroend en bewoners gestimuleerd om geveltuintjes aan te leggen, vertelt Daelman. Ondanks de inzet is in het rapport te zien dat het aantal groene wijken nog steeds afneemt. "Dat voelt onlogisch”, geeft Daelman toe. “We komen van ver, dus we hebben meer tijd nodig om verstening tegen te gaan. We hopen dat de resultaten bij een volgend onderzoek beter zijn.”

Meer mensen, minder groen

Niet alleen Tilburg worstelt met verstening. De afname van groen komt volgens onderzoekers waarschijnlijk doordat er steeds meer huizen moeten worden gebouwd. Alleen al tussen 2019 en 2024 kwamen er landelijk 234.000 woningen bij, maar het groen groeide niet mee met het aantal inwoners. "De wil is er wel, je ziet superveel initiatieven, maar de vergroening is simpelweg te langzaam, het blijft alarmerend", zegt Dieuwertje Penders van Natuur& Milieu dat aan het rapport meeschreef.

Bij alle Brabantse steden neemt het openbare groen af, maar Breda en Den Bosch (9 procent) doen het wel flink beter dan Tilburg. Zij reageren voorzichtig positief op het rapport. “Onze inspanningen beginnen zichtbaar te worden,” laat de gemeente Breda weten. Maar ook voor hen geldt dat vergroenen een kwestie van de lange adem is.

De gemeente Eindhoven heeft (nog) niet op de vragen gereageerd.

