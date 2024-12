Afrekening Toon Damen (37): politie wil meer weten over uitgebrande auto

Ruim twee jaar na de gewelddadige dood van Toon Damen in Tilburg (37) hoopt de politie met nieuwe aanwijzingen deze zaak op te lossen. In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond onder meer gewezen op een grijze Toyota die in het Leijpark in brand was gestoken. Dat was een dag nadat Damen om het leven was gebracht. Ook werd iets meer duidelijk over de vermoedelijke daders.

Onderzoek aan die uitgebrande wagen leverde de recherche sporen op die een link met de moord op Damen niet uitsluiten. Meer wordt hierover niet gezegd in het opsporingsprogramma van AVROTROS. De politie tast ook nog in het duister over wat het motief of de aanleiding zou kunnen zijn om Toon Damen dood te schieten. 'Bekende van politie en justitie'

Damen was overigens een bekende van politie en justitie. Als tiener werd hij veroordeeld voor onder meer diefstal en oplichting, die hij pleegde met een aantal bevriende jongeren. In 2008 schoot Toon, als jonge twintiger, één van die bekenden dood. Daar kreeg hij twaalf jaar gevangenisstraf voor. In 2016 was hij zelf doelwit van een aanslag. Die overleefde hij. In de nacht van 1 op 2 augustus 2022 werd hij van dichtbij neergeschoten, in de Borselestraat. Hij werd onder vuur genomen toen hij thuiskwam. Reanimatie mocht niet baten. Zijn vader kwam jaren hiervoor op eenzelfde manier om het leven. Ondanks intensief onderzoek heeft de politie nog niemand kunnen aanhouden voor betrokkenheid bij de afrekening van augustus 2022. De avond voor die fatale schietpartij is Damen door camera’s vastgelegd in het centrum van Breda. Hij was er een uur of twee voordat hij rond halftwaalf met zijn Mercedes A-klasse parkeergarage De Barones uitreed. Hij oogde ontspannen. De schoenen die Damen eerder aanhad, had hij omgewisseld voor badslippers.

De rit naar het huis waar hij toen verbleef, aan de Borselestraat, kan in een halfuur worden afgelegd. Het was echter al ongeveer kwart voor twee 's nachts toen hij daar aankwam. De politie vraagt zich af waarom Damen er dit keer zo lang over heeft gedaan. 'Heb je 'm?'

Opvallend is dat zodra hij bij de woning zijn wagen parkeerde en uitstapte, twee daders op hem af renden. Er werd direct meermaals geschoten en een vrouw, die Omroep Brabant een dag later dag sprak, hoorde één van de daders roepen: “Heb je ’m?" LEES OOK: Buurvrouw hoorde mannen die Toon Damen doodschoten: 'Hij riep: heb je 'm?' Getuigen blijken verteld te hebben dat twee mannen in zwarte kleding wegrenden van de Borselestraat. Daarna zou een scooter zijn gehoord in de omgeving van de Langedijk. Mogelijk hebben buurtbewoners op 2 augustus of de dagen erop spullen gevonden die er eerder niet lagen, zo stelt de politie in Opsporing Verzocht. Maar ook andere informatie kan ze goed gebruiken. Bijvoorbeeld over de in brand gestoken Toyota. De auto bleek al ruim anderhalf jaar eerder, in januari 2021, te zijn gestolen in Waalre. Er zijn sterke aanwijzingen dat de auto langere tijd in de grensstreek ten zuiden van Tilburg heeft gestaan.

De in brand gestoken Toyota (foto: Opsporing Verzocht).

