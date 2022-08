Toon Damen (37) werd op straat doodgeschoten, net als eerder zijn vader

De man die dinsdag in alle vroegte in Tilburg is doodgeschoten, is de 37-jarige Toon Damen. Dit wordt door verschillende bronnen bevestigd. Sjoerd van Berge Henegouwen was de afgelopen twintig jaar zijn advocaat: “Ik heb meegekregen dat hij dood is, van horen zeggen. Officieel heb ik nog niets vernomen."

Damen werd neergeschoten aan de Borselestraat. Hij werd onder vuur genomen toen hij thuiskwam. In 2016 was hij ook al doelwit van een aanslag.

Jeugdvriend doodgeschoten

Damen schoot in 2008 zijn oude jeugdvriend Flavio Fadda dood. Hij nam hem onder vuur toen die samen met zijn vriendin in een auto zat. Fadda werd vijf keer geraakt. Zijn vriendin een maal. Zij raakte lichtgewond. Damen kreeg hiervoor in hoger beroep twaalf jaar cel.

Terwijl hij in de gevangenis zat, werd zijn vader in april 2012 op straat doodgeschoten. Dit gebeurde in Waalwijk, kort na zijn vrijlating. Hij had een celstraf uitgezeten wegens drugshandel. Ook zou de voormalige inwoner van Tilburg en Waalwijk betrokken zijn geweest bij een wilde schietpartij. Bij de aanslag op zijn leven werden zeker vijftien schoten afgevuurd. Gesuggereerd werd dat deze liquidatie een wraakactie was voor de gewelddadige dood van Fadda. Anderen verklaarden dat zijn verleden als drugscrimineel hem had ingehaald, zo meldde Omroep Brabant indertijd.

Geraakt in voet

Drie jaar later kwam Damen junior onder voorwaarden vrij en sindsdien was hij op de vlucht. In 2016 werd hij neergeschoten op de Berndijksestraat in Kaatsheuvel. Hij werd toen geraakt in zijn voet. Damen hield zich schuil totdat de politie aankwam en is daarna naar een gevangenisziekenhuis gebracht. Justitie was al een jaar naar hem op zoek, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating hield.

Advocaat Van Berge Henegouwen beschuldigde het Openbaar Ministerie er in die tijd van dat ze de verblijfplaats van zijn cliënt had verklapt aan de nabestaanden van Fadda.

Eind 2019 zou Damen volgens Crimesite betrokken zijn geweest bij een schietpartij in een café in Breda. Voor de deur van feestcafé De Kapitein werden toen drie mensen neergeschoten.

Verband met eerdere aanslagen?

Zijn cliënt werd maandagnacht doodgeschoten in Tilburg. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is met de eerdere aanslagen.