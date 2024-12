112-nieuws: file na ongeluk op de A2 • explosie in Den Bosch

19.12

In Tilburg is rond tien over vijf vanmiddag een auto op zijn kant terechtgekomen. Dit was het gevolg van een botsing met een andere wagen op de Ringbaan-Zuid. Het ongeval gebeurde bij de Broekhovenseweg, in de richting van het Koning Willem II Stadion.

Volgens getuigen kwamen beide auto’s uit de richting van het stadion en wilden ze tegelijkertijd linksaf slaan. Hierbij ontstond de botsing. Eén van de voertuigen sloeg daarna over de kop en kwam op de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer terecht. Beide bestuurders raakten wonder boven wonder niet gewond. De materiële schade aan beide auto's is wel aanzienlijk.

Als gevolg van het ongeval werd de Ringbaan-Zuid in beide richtingen afgesloten tussen de Broekhovenseweg en de Trouwlaan. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Verkeer werd na de afsluiting geadviseerd om de omgeving te mijden en alternatieve routes te zoeken.