112-nieuws: man (70) achtergelaten na ongeluk • auto op de kop in sloot

07.34

In een huis aan de J.J. de Vlamstraat in Best is gisteravond 236 kilo vuurwerk gevonden. Het gaat om zogeheten cakes. De politie kon niet zeggen of er nog ander (illegaal) vuurwerk is gevonden. Experts gaan onderzoeken om wat voor vuurwerk het precies gaat en hoe gevaarlijk het vuurwerk is. Er is niemand opgepakt.