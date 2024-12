Laatste boodschap van overleden Eva: 'Ben lief voor elkaar'

Op de Instagrampagina van het tv-programma 'Over Mijn Lijk' is woensdag de afscheidsvideo verschenen van de overleden Eva Hermans-Kroot uit Tilburg. Ze overleed op 30 november aan de gevolgen van longkanker. In de video spreekt Eva haar volgers voor de laatste keer toe.

Cas Bergs Geschreven door

"Nu jullie dit horen, ben ik er niet meer", zo begint Eva haar boodschap. "Wat ik jullie wil meegeven is dat je moet focussen op het nu. Niet op later, dat komt allemaal wel", zegt de Tilburgse met een glimlach op haar gezicht. "Je moet nu uit een vliegtuig springen, je moet nu in een Ferrari rijden", vult ze aan. "Er kan je zomaar iets overkomen en dan kan je niet meer. Dan heb je spijt, maar spijt is helemaal niet nodig." LEES OOK: Eva Hermans overleden: honderdduizenden mensen volgden haar ziekteproces Eva deelde haar strijd tegen longkanker in het tv-programma 'Over Mijn Lijk' en op haar Instagrampagina 'Longeneeslijk'. Daar deelde zowel hoogte- en dieptepunten met meer haar volgers. Zo deelde ze afgelopen zomer dat ze uitbehandeld was, een van de weinige keren waar ze niet lachte op een foto. Kijk hier de afscheidsvideo van Eva.

Wachten op privacy instellingen...