Lievelingsnummer van overleden Eva dendert de Top 2000 binnen na oproep

Het lievelingsnummer van de onlangs overleden Eva Hermans-Kroot uit Tilburg is op nummer zes in de Top 2000 binnengekomen. Het nummer Better Days van Dermot Kennedy gaf haar houvast tijdens haar ziekte. Eva overleed vorige week op 26-jarige leeftijd.

Na haar overlijden werden op social media veel oproepen gedaan om het favoriete nummer van Eva de Top 2000 in te stemmen. Duizenden mensen wilden graag een eerbetoon voor Eva. Dat is nu gelukt. Het nummer staat op plek zes in de Top 2000. Dit is de eerste keer dat het nummer in de lijst voorkomt.

Eva had longkanker. Ze kreeg landelijke bekendheid doordat ze haar ervaringen met de ziekte deelde in het tv-programma 'Over Mijn Lijk' en op haar eigen Instagram-account 'Longeneeslijk'. Daar werd ze gevolgd door meer dan een half miljoen mensen. Volgens haar arts brak Eva een stigma dat heerst op longkankerpatiënten.

Ontmoeting met zanger

Het nummer Better Days gaf Eva steun. In 2022 ontmoette ze zanger Dermot Kennedy op Pinkpop. Op Instagram plaatste ze daarna een foto met de zanger. "Al een tijdje luister ik naar het nummer 'Better Days' van Demot Kennedy en vandaag heb ik hem ontmoet en genoten van zijn live act!", schreef ze. "Ik had het hele optreden kippenvel omdat het mij zoveel deed. Bij 'Better Days' moest ik even slikken, want alles kwam omhoog."

In datzelfde bericht schrijf ze ook over het contrast van haar dagen met een ongeneeslijke ziekte. "Morgen staat er een ziekenhuisdag op de planning en vandaag heb ik daar helemaal niet aan gedacht. Zo groot kan het contrast zijn en dat is fijn."