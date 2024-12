Met 1 miljoen wordt het centrum van Fijnaart aangepakt: "Dat helpt wel"

Een levendig dorpshart waar mensen samenkomen, waar ruimte is voor een feestje en de dagelijkse boodschappen. Dat willen 'Fenderts', inwoners van Fijnaart, graag. En dat gaat er ook komen, want de gemeente Moerdijk krijgt 1 miljoen van het kabinet om het centrum van Fijnaart te verbeteren. "Daar zijn we hartstikke blij mee, want we willen het centrum nog mooier en aantrekkelijker maken. Dan helpt een miljoen extra wel", zegt wethouder Danny Dingemans.

Fijnaart is een plattelandsdorp met zo'n 5.600 inwoners, waarvan Frans Bauer de bekendste is. Het is er prima toeven, maar volgens de bewoners kan het centrum wel wat verbeterd worden. Daarom heeft de gemeente Moerdijk, waar Fijnaart onder valt, een ontwikkelingsplan gemaakt. Voor dat plan werd subsidie aangevraagd.

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken heeft dinsdag bekend gemaakt dat het plan voor Fijnaart is goedgekeurd. De gemeente krijgt een miljoen om dat plan uit te voeren. In totaal krijgen dertien gemeenten 22 miljoen euro van het Rijk om hun winkelgebied aan te pakken. Ook de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom en Halderberge krijgen hiervoor budget.

Wethouder Dingemans vertelt tijdens een rondje door het centrum van Fijnaart hoe de gemeente het geld wil besteden. "Het is de bedoeling dat er een wijkplein komt bij de Kadedijk. We willen heel graag dat alle mensen die in Fijnaart wonen naar het centrum komen voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor een evenement en horeca. En dat het geheel een fijne uitstraling krijgt."

Nu is er alleen een supermarkt net buiten het dorp. "We staan nu op de plek waar we de supermarkt naartoe willen brengen", vertelt Dingemans vanaf de Kadedijk. "En aan de andere kant zie je de kerk. Rondom de kerk zit een verzorgingstehuis. We willen dus ook activiteiten voor ouderen."

In Fijnaart zijn steeds meer leegstaande winkelpanden. "Dat is een ontwikkeling die we zeker in de wat kleinere kernen zien, maar ook in grote steden verdwijnen winkels. Je moet goed nadenken over hoe het geen gatenkaas wordt, maar een compact boodschappenhart met basisvoorzieningen."

Hele jaar door gezelligheid

Dat wil de wethouder onder andere bereiken door voor bepaalde winkels te kiezen. "Een supermarkt, drogist, bloemenzaak, een bakker. Daar gaan mensen nog graag voor naar de winkel. Dat kun je aanvullen met een kleding- en brillenzaak." Daarnaast wil de gemeente dat het centrum het hele jaar door gezellig is, niet alleen als er een evenement is.

Zelf heeft Dingemans nog een grote wens. "Om een heleboel van het blik dat hier staat weg te halen en dat te vervangen door groen", zegt hij, doelend op de geparkeerde auto's. "Voor de winkelier is het fijn als klanten voor de deur kunnen parkeren. Je moet dus zorgen dat op andere plekken wel parkeerplaatsen zijn, bijvoorbeeld bij de supermarkt."

De verbetering van het centrum wordt de komende tijd in stappen uitgevoerd. "Voor de supermarkt schat ik dat het nog wel een jaar of twee tot drie kan duren voor die er is. Andere onderdelen kunnen wel wat sneller gaan", zegt Dingemans. "En uiteindelijk maken mensen het centrum. Al gaat de verandering zeker helpen om ervoor te zorgen dat mensen er graag komen."